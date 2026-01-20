MP गजब है! पुरुष भाजपा नेता ने कराई सोनोग्राफी, रिपोर्ट में बता दिया बच्चेदानी का संक्रमण

सतना। 13 जनवरी को उचेहरा जनपद क्षेत्र के जनपद अध्यक्ष निरंजन प्रजापति उम्र 46 वर्ष के पेट में असहनीय दर्द हुआ। उपचार के लिए निरंजन डॉक्टर बीएल नामदेव के यहां पहुंचे। जहां उन्हें प्राथमिक उपचार के साथ सोनोग्राफी के लिए भी लिखा। इसके बाद निरंजन प्रजापति सीधे सतना डायग्नोस्टिक सेंटर पहुंचे और पेट की सोनोग्राफी कराई। सतना निदान केन्द्र ने 47 वर्षीय पुरुष मरीज निरंजन को उनके पेट में उल्टा गभाशय होने कि सोनोग्राफी रिपोर्ट थमा दी। जिसके बाद इस पूरा घटनाक्रम चचा का विषय बना रहा। हालंकि इस घटनाक्रेम ने एक बार फिर देशभर में स्वास्थ्य सेवाओं पर सवाल खड़े कर दिए हैं। इस पूरे मामले में जिला चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी मनोज शुक्ला ने जांच कराने की बात कही है।