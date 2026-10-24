नईदुनिया प्रतिनिधि, सतना। शहर की मंदाकिनी विहार कॉलोनी में गोली लगने से घायल सहायक आबकारी अधिकारी देवेंद्र प्रताप सिंह की पत्नी दीपमाला सिंह (50) की उपचार के दौरान मौत हो गई। गोली चलने से वह गंभीर रूप से घायल हो गईं बुधवार शाम घर में लाइसेंसी बंदूक रखते समय अचानक गोली चलने से वह गंभीर रूप से घायल हो गई थीं। प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें रीवा के संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां दो दिन तक चले उपचार के बाद उन्होंने दम तोड़ दिया।

अलमारी में रखते समय अचानक चली गोली मंगलवार को घर में शस्त्र पूजा हुई थी। इसके अगले दिन बुधवार शाम दीपमाला मंदिर से बंदूक लेकर उसे अलमारी में रखने जा रही थीं। इसी दौरान अचानक गोली चल गई, जो उनके पेट में जा लगी। गोली चलने की आवाज सुनकर परिजन मौके पर पहुंचे और उन्हें तत्काल जिला अस्पताल ले गए। हालत गंभीर होने पर चिकित्सकों ने उन्हें रीवा रेफर कर दिया था।