सतना में महिला टीचर की जगह स्कूल में उसका पति पढ़ा रहा था बच्चों को, डीईओ ने की कार्रवाई

    By Digital Desk
    Edited By: Prashant Pandey
    Publish Date: Thu, 11 Dec 2025 02:13:41 PM (IST)
    Updated Date: Thu, 11 Dec 2025 02:19:39 PM (IST)
    1. सरिता त्रिपाठी को निलंबित कर विकासखंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय मैहर से अटैच किया गया
    2. इधर जिस शिक्षक पर पूरे स्कूल के प्रबंधन का जिम्मा था वहीं शराब पीकर घूमता मिला
    3. प्रधानाध्यापक जयलाल दिनकर को निलंबित कर विकासखंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय मझगवां भेजा

    नईदुनिया प्रतिनिधि, सतना। शिक्षा जगत में अक्सर नायाब मामले सामने आते रहते हैं। यही कारण है कि डीईओ कंचन श्रीवास्तव को एक दिन में दो निलंबन आदेश जारी करने पड़े। एक ओर संस्कृत शिक्षक के तौर पर नियुक्त सरिता त्रिपाठी हुई मगर क्लास रूम में उनके पति ही अध्यापन कार्य कराते थे। शिकायत की जांच में जब इस बात की पुष्टि हुई तो संस्कृत की महिला शिक्षक को निलंबित कर दिया गया। वहीं जिस शिक्षक पर पूरे स्कूल के प्रबंधन का जिम्मा था वहीं शराब पीकर घूमता मिला लिहाजा डीईओ ने इन्हें सस्पेंड कर दिया है।

    मंगलवार को जारी किए गए निलंबन आदेश में सहायक शिक्षक उच्च पद प्रभार सरिता त्रिपाठी को निलंबित कर विकासखंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय मैहर से अटैच किया गया है, वहीं प्राथमिक शिक्षक एवं प्रभारी प्रधानाध्यापक जयलाल दिनकर को निलंबित कर विकासखंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय मझगवां से अटैच किया गया है।


    नोटिस के बाद भी जवाब नहीं तब लिया एक्शन

    शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय हिनौती विकासखंड रामनगर जिला मैहर में सहायक शिक्षक के तौर पर पदस्थ सरिता त्रिपाठी पर आरोप था कि वह अपने विषय की कक्षाएं कभी नहीं लेतीं उनकी जगह पति रोहणी प्रसाद त्रिपाठी द्वारा अध्यापन कार्य कराया जाता है। इस मामले की जांच हिनौती संकुल प्राचार्य से कराई गई जिन्होंने 30 अक्टूबर को स्पष्टीकरण चाहा गया। लेकिन श्रीमती त्रिपाठी ने कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया।

    जांच प्रतिवेदन में प्राचार्य ने स्पष्ट किया कि त्रिपाठी अध्यापन कार्य नहीं करतीं जब कभी विद्यालय जाती हैं तो छात्रों को कुंजी से पठन-पाठन करने अथवा उनकी जगह पति रोहणी प्रसाद पढ़ाते हैं लिहाजा इसे जिला शिक्षा अधिकारी ने मनमानी पूर्वक व अनुशासनहीन रवैया मानते हुए अवैधानिक रूप से पति से अध्यापन कार्य करवाने को गैर कानूनी बताया और पत्र क्रमांक 2033 दिनांक 9 दिसंबर 2025 को निलंबित कर दिया।

    जवाब में बोले बीमार था, डॉक्टर ने पर्चे में किया शराब का जिक्र

    शासकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय कुरेही में पदस्थ प्रभारी प्रधानाध्यापक जयलाल दिनकर का एक वीडियो इंटरनेट मीडिया पर वायरल हुआ था। सड़क किनारे बेसुध अवस्था में पड़े थे। 24 नवंबर को वायरल हुए वीडियो की जांच कराई गई 24 और 25 को जयलाल विद्यालय से बिना सूचना के अनुपस्थित थे। जिसके पश्चात नोटिस जारी कर प्रतिवाद चाहा गया। अपने जवाब में उन्होंने लिखा कि 23 नवंबर को रविवार अवकाश होने के कारण वे घर जा रहे थे।

    रास्ते में सीने में दर्द होने पर मोटर साइकिल खड़ी करके रास्ते में ही बेसुध हो गए थे उसी दौरान उनका वीडिया बनाया गया व उनके साथ अभद्रता की गई। इलाज के लिए वे 23 नवंबर को जिला अस्पताल में भर्ती हुए जहां से 25 नवंबर को उनकी छुट्टी हुई। संबंधित द्वारा सीएम हेल्पलाइन में शिकायत क्रमांक 35699812 दर्ज कराकर नवंबर माह में वेतन की भुगतान न करने की शिकायत की गई थी।

    जब दिनकर से चिकित्सा प्रमाण पत्र लिया गया और उनका परीक्षण किया गया तब यह पता चला कि उनके मेडिकल पर्चे में उन्हें पुराना शराबी लिखा गया है किसी गंभीर बीमारी या चोट का उल्लेख पर्चे प नहीं है। वीडियो में दिख रहे भाग में वे नशे की हालत में स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं लिहाजा डीईओ ने पत्र क्रमांक 2007 दिनांक 9.12.2025 को निलंबित कर दिया।

