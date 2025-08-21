मेरी खबरें
    MP News: सतना रेलवे स्टेशन पर टला बड़ा हादसा... पटरियों के बीच लेटा युवक, रेलगाड़ी रोककर निकाला

    गुरुवार सुबह सतना जंक्शन के प्लेटफार्म क्रमांक1 में उस वक्त हडकंप मच गया, जब एक व्यक्ति गाड़ी संख्या 22614 नंबर वाली रेलगाड़ी श्रद्धा सेतु सुपरफास्ट एक्सप्रेस के जबलपुर की ओर रवाना होते ही सहसा प्लेटफार्म क्रमांक 1 की रेल पटरियों के बीच लेट गया और ट्रेन के इंजन के नीचे आ गया।

    By Himadri Singh Hada
    Edited By: Himadri Singh Hada
    Publish Date: Thu, 21 Aug 2025 10:45:51 AM (IST)
    Updated Date: Thu, 21 Aug 2025 11:49:28 AM (IST)
    MP News: सतना रेलवे स्टेशन पर टला बड़ा हादसा... पटरियों के बीच लेटा युवक, रेलगाड़ी रोककर निकाला
    ट्रेन के नीचे लेटे युवक को रेलगाड़ी रोककर निकाला बाहर।

    HighLights

    1. सतना जंक्शन के प्लेटफार्म क्रमांक1 पर मचा हडकंप।
    2. 10 मिनट लेट हुई ‘श्रद्धा-सेतु सुपरफास्ट’, यात्री परेशान।
    3. स्टेशन परिसर के अंदर यात्री सुविधाओं पर उठे सवाल।

    नईदुनिया, सतना। गुरुवार सुबह सतना जंक्शन के प्लेटफार्म क्रमांक1 में उस वक्त हडकंप मच गया, जब एक व्यक्ति गाड़ी संख्या 22614 नंबर वाली रेलगाड़ी श्रद्धा सेतु सुपरफास्ट एक्सप्रेस के जबलपुर की ओर रवाना होते ही सहसा प्लेटफार्म क्रमांक 1 की रेल पटरियों के बीच लेट गया और ट्रेन के इंजन के नीचे आ गया। हालंकि, इसकी जानकारी लगते ही ट्रेन ड्राइवर ने रेल गाड़ी रोक दी। जिससे एक बड़ा हादसा होते-होते टल गया।

    इसके बाद युवक को बड़ी मशक्कतों के बाद बाहर निकालकर जिला अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करा दिया गया है। युवक अर्ध बेहोशी की स्थिति में होने से कुछ भी बोल पाने में असमर्थ था। युवक की पहचान युवराज उर्फ दीपक वर्मन निवासी भुजवा मोहल्ले के रुप में हुई है।

    बताया गया है कि मानसिक स्थिति सही न होने की वजह से उसके द्वारा ऐसी कोशिश पहले भी की जा चुकी है। इस घटना ने एक बार फिर स्टेशन परिसर के अंदर यात्री सुविधाओं पर सवाल खड़े कर दिए है।

    naidunia_image

    10 मिनट पिटी ‘श्रद्धा-सेतु सुपरफास्ट’

    युवक द्वारा प्लेटफार्म पर ही ट्रेन को आते देख रेल पटरियों पर लेट जाने व उसे बचाने की जद्दोजहद में अयोध्या से चलकर रामेश्वरम् तक जाने वाली गाड़ी क्रमांक 22614 श्रद्वा सेतु सुपरफास्ट एक्सप्रेसइस करीब 10 मिनट तक सतना जंक्शन के प्लेटफार्म नंबर एक पर खड़ी रहीं और स्टेशन से कुल 10 मिनट बिलंबित होकर प्रस्थान किया।

    22614 नंबर वाली ट्रेन श्रद्धा सेतु सुपरफास्ट एक्सप्रेस है। यह अयोध्या कैंट (एवाईसी) और रामेश्वरम (आरएमएम) के बीच चलती है। यह रेलगाड़ी साप्ताहिक बुधवार को चलती है।

    कैसे हुई घटना?

    इस संबंध में रेल सुरक्षा पुलिस बल व स्टेशन प्रबंधक से मिली जानकारी के अनुसार गाड़ी सं. 22614 सतना स्टेशन के प्लेटफार्म नं. 01 पर समय 08.30 बजे आगमन समय पर एक अज्ञात व्यक्ति जिसकी पहचान युवराज उर्फ दीपक वर्मन, निवासी भुजवा मोहल्ले के तौर पर हुई, अचानक इन्जन के सामने आकर लेट गया, चालक द्वारा गाड़ी को रोका लिया गया, लेकिन वह व्यक्ति तब तक इंजन के नीचे आ चुका था।

    बाद में, ट्रेन रोककर गाड़ी के नीचे से उसे बाहर निकाल कर प्र.आर. सुधीर कुमार के साथ जिला अस्पताल भेजकर इलाज के लिए भर्ती कराया गया है, जहां उसका इलाज जारी है।

