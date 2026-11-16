सीहोर में यात्रियों से भरी ट्रैक्टर-ट्रॉली पलटी, 30 लोग घायल, रसोई कार्यक्रम से लौट रहे थे ग्रामीण

नईदुनिया प्रतिनिधि, इछावर। सिहोर जिले के इछावर क्षेत्र में झरखेड़ा के पास यात्रियों से भरी ट्रैक्टर-ट्राली अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में करीब 30 ग्रामीण घायल हो गए। सभी घायलों को तत्काल इछावर सिविल अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका उपचार जारी है। दुर्घटना के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई, वहीं अस्पताल में बड़ी संख्या में घायलों के पहुंचने से अफरा-तफरी का माहौल बन गया।

रसोई कार्यक्रम में शामिल होने गए थे ग्रामीण जानकारी के अनुसार पालखेड़ी गांव के करीब 30 ग्रामीण हरसपुर गांव में आयोजित रसोई कार्यक्रम में शामिल होने गए थे। कार्यक्रम समाप्त होने के बाद सभी ट्रैक्टर-ट्राली में सवार होकर वापस अपने गांव लौट रहे थे। इसी दौरान झरखेड़ा के पास तेज रफ्तार के चलते चालक वाहन पर नियंत्रण नहीं रख सका और ट्रैक्टर-ट्राली सड़क पर पलट गई। हादसे में ट्राली में सवार लोग नीचे गिरकर घायल हो गए।