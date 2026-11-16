सीहोर में यात्रियों से भरी ट्रैक्टर-ट्रॉली पलटी, 30 लोग घायल, रसोई कार्यक्रम से लौट रहे थे ग्रामीण

नईदुनिया प्रतिनिधि, इछावर। सिहोर जिले के इछावर क्षेत्र में झरखेड़ा के पास यात्रियों से भरी ट्रैक्टर-ट्राली अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में करीब 30 ग्रामीण घायल हो गए। सभी घायलों को तत्काल इछावर सिविल अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका उपचार जारी है। दुर्घटना के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई, वहीं अस्पताल में बड़ी संख्या में घायलों के पहुंचने से अफरा-तफरी का माहौल बन गया।
जानकारी के अनुसार पालखेड़ी गांव के करीब 30 ग्रामीण हरसपुर गांव में आयोजित रसोई कार्यक्रम में शामिल होने गए थे। कार्यक्रम समाप्त होने के बाद सभी ट्रैक्टर-ट्राली में सवार होकर वापस अपने गांव लौट रहे थे। इसी दौरान झरखेड़ा के पास तेज रफ्तार के चलते चालक वाहन पर नियंत्रण नहीं रख सका और ट्रैक्टर-ट्राली सड़क पर पलट गई। हादसे में ट्राली में सवार लोग नीचे गिरकर घायल हो गए।
दुर्घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को अस्पताल पहुंचाने की व्यवस्था की। एक साथ बड़ी संख्या में घायलों के पहुंचने पर अस्पताल में चिकित्सकों और स्वास्थ्यकर्मियों की टीम उपचार में जुट गई। सभी घायलों का इछावर सिविल अस्पताल में इलाज जारी है।
एडिशनल एसपी प्रशांत चौबे ने बताया कि दुर्घटना की सूचना मिलते ही पुलिस बल तत्काल मौके पर पहुंच गया था। घायलों को अस्पताल भिजवाया गया है। पुलिस दुर्घटना के कारणों की जांच कर रही है कि ट्रैक्टर-ट्रॉली किन परिस्थितियों में अनियंत्रित होकर पलटी।
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हादसे ने एक बार फिर कृषि कार्य में उपयोग होने वाले ट्रैक्टर-ट्राली में यात्रियों को बैठाकर परिवहन करने और सुरक्षा नियमों की अनदेखी पर सवाल खड़े कर दिए हैं। ट्रैक्टर-ट्राली में बड़ी संख्या में लोगों को बैठाकर यात्रा करना जोखिमपूर्ण है।
तेज रफ्तार और क्षमता से अधिक सवारी के कारण ऐसे हादसों में गंभीर जनहानि की आशंका बनी रहती है। यदि दुर्घटना की परिस्थितियां और गंभीर होतीं, तो बड़ा नुकसान हो सकता था।