सीहोर में हजारों एकड़ वन भूमि पर अवैध कब्जे का आरोप, NGT ने लिया संज्ञान; 5 विभागों को नोटिस, होगी जांच

नवदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल। सीहोर जिले में कथित तौर पर हजारों एकड़ वन भूमि पर अवैध कब्जे, पेड़ों की कटाई और जंगलों को कृषि भूमि में बदलने के आरोपों पर राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) ने जांच के आदेश दिए हैं। सेवानिवृत्त वन अधिकारियों की शिकायत पर स्वतः संज्ञान लेते हुए अधिकरण ने प्रदेश सरकार और वन विभाग सहित 5 प्रतिवादियों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।

मामले की गंभीरता को देखते हुए तीन सदस्यीय संयुक्त समिति गठित की गई है, जो प्रभावित वन क्षेत्रों का मौके पर निरीक्षण कर शिकायत में लगाए गए आरोपों की जांच करेगी। अधिकारियों और कर्मचारियों की मिलीभगत का आरोप एनजीटी की सेंट्रल जोन बेंच में सेवानिवृत्त रेंजर केएल बैरागी और सेवानिवृत्त डिप्टी रेंजर डॉ. एस. शाक्य ने पत्र के माध्यम से आरोप लगाया कि वन विभाग के कुछ अधिकारियों और कर्मचारियों की मिलीभगत से पेड़ों की कटाई कर वन भूमि पर कब्जे किए जा रहे हैं। जंगल साफ कर जमीन को खेती में बदला जा रहा है और बाद में लाखों रुपये में उसका कब्जा दूसरों को सौंपा जा रहा है।