नईदुनिया प्रतिनिधि, सीहोर। शहर के मंडी चौराहा स्थित माता मंदिर और एसपी बंगले के समीप बुधवार शाम करीब पौने छह बजे एक ही समुदाय के दो पक्षों के बीच हुआ विवाद खूनी संघर्ष में बदल गया। इस दौरान एक अज्ञात आरोपित ने पीछे से आकर युवक को छुरी घोंप दी, जिससे उसकी मौत हो गई। घटना के बाद क्षेत्र में सनसनी फैल गई।

कहासुनी के बाद बढ़ा विवाद, अज्ञात आरोपी ने किया हमला जानकारी के अनुसार, माता मंदिर चौराहा मंडी निवासी लईक कुरैशी पिता लतीफ कुरैशी (45) का बुधवार शाम करीब पौने छह बजे अपने ही समुदाय के कुछ लोगों से किसी बात को लेकर विवाद हो गया। देखते ही देखते कहासुनी इतनी बढ़ गई कि दोनों पक्षों में झगड़ा शुरू हो गया। इसी बीच एक अज्ञात आरोपित ने लईक कुरैशी पर पीछे से आकर छुरी से हमला कर दिया।