सीहोर में कांग्रेस-भाजपा आमने-सामने कार्यकर्ताओं में भिड़ंत, पुतला दहन और थाने तक पहुंचा मामला

नईदुनिया प्रतिनिधि, सीहोर। सीहोर में सोमवार को कांग्रेस और भाजपा कार्यकर्ता आमने-सामने आ गए। मामला राहुल गांधी का पुतला जलाने से शुरू हुआ और धीरे-धीरे विवाद गाली-गलौज और धक्का-मुक्की तक पहुंच गया। पुलिस की मौजूदगी से बड़ा बवाल टल गया, लेकिन बाद में दोनों ही दल थाने पहुंचे और एक-दूसरे के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई।

भाजपा का प्रदर्शन और पुतला दहन भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने बस स्टैंड स्थित कांग्रेस कार्यालय के सामने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी मां पर की गई कथित आपत्तिजनक टिप्पणी के विरोध में प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी का पुतला जलाया और नारेबाजी की। इस दौरान माहौल तनावपूर्ण हो गया।