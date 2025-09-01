MP News: तिलक,रक्षा सूत्र और रुद्राक्ष का विरोध, छात्र को अपशब्द कहा ... छात्रों और हिंदू समाज ने जताया विरोध

नईदुनिया न्यूज, बिस्टान। सांदिपनी विद्यालय में सोमवार को अतिथि शिक्षक के खिलाफ छात्रों सहित सकल हिंदू समाज का आक्रोश फूट पड़ा। आरोप है कि शिक्षक ने छात्रों के हाथों में बंधे रक्षा सूत्र, गले में रुद्राक्ष और तिलक लगाने पर आपत्ति जताई और अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया। इससे गुस्साए छात्रों और समाज के प्रतिनिधियों ने स्कूल पहुंचकर विरोध जताया और शिक्षक को हटाने की मांग की।

छात्र को कहा अपशब्द मोहित वर्मा और पृथ्वी राजपूत ने बताया कि बीते दिनों अतिथि शिक्षक शाहरुख पठान ने कक्षा नौवीं के छात्रों को उनके धार्मिक प्रतीकों को लेकर अपशब्द कहे। इस बात से आहत होकर छात्रों ने नाराजगी जाहिर की और सकल हिंदू समाज के पदाधिकारियों को जानकारी दी।