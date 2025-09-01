MP News: तिलक,रक्षा सूत्र और रुद्राक्ष का विरोध, छात्र को अपशब्द कहा ... छात्रों और हिंदू समाज ने जताया विरोध

नईदुनिया न्यूज, बिस्टान। सांदिपनी विद्यालय में सोमवार को अतिथि शिक्षक के खिलाफ छात्रों सहित सकल हिंदू समाज का आक्रोश फूट पड़ा। आरोप है कि शिक्षक ने छात्रों के हाथों में बंधे रक्षा सूत्र, गले में रुद्राक्ष और तिलक लगाने पर आपत्ति जताई और अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया। इससे गुस्साए छात्रों और समाज के प्रतिनिधियों ने स्कूल पहुंचकर विरोध जताया और शिक्षक को हटाने की मांग की।
छात्र को कहा अपशब्द
मोहित वर्मा और पृथ्वी राजपूत ने बताया कि बीते दिनों अतिथि शिक्षक शाहरुख पठान ने कक्षा नौवीं के छात्रों को उनके धार्मिक प्रतीकों को लेकर अपशब्द कहे। इस बात से आहत होकर छात्रों ने नाराजगी जाहिर की और सकल हिंदू समाज के पदाधिकारियों को जानकारी दी।
सोमवार को दोपहर छात्रों और समाज के लोगों ने विद्यालय पहुंचकर नारेबाजी की और “भारत माता की जय” के जयकारे लगाते हुए शिक्षक को तत्काल हटाने की मांग की। इस दौरान सकल हिंदू समाज के भूपेंद्र राठौर, लोकेन्द्र राजपूत और आकाश ठाकुर भी मौजूद रहे।
भूपेंद्र राठौर ने कहा कि विद्यालय का शिक्षक धर्म विरोधी बातें करता है और छात्रों को गलत दिशा में ज्ञान देता है। ऐसे शिक्षक को विद्यालय से हटाकर आगे किसी भी स्कूल में नियुक्त न करने की मांग प्रशासन से की गई है।
शिक्षक ने मांगी मांफी
सांदिपनी विद्यालय के प्राचार्य बलराम भंवर ने बताया कि मामले को लेकर शिक्षक शाहरुख पठान पहले ही माफी मांग चुके थे, लेकिन अब मामला दोबारा उठ गया है। घटना की जानकारी वरिष्ठ अधिकारियों को भेज दी जाएगी। वहीं, विवाद के बाद शिक्षक पठान ने भी अपनी गलती स्वीकार कर ली है।
