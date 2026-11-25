नईदुनिया प्रतिनिधि सीहोर। सीहोर आष्टा-भोपाल हाईवे पर स्थित वीआईटी (VIT) यूनिवर्सिटी में एक बार फिर सोमवार देर रात छात्रों ने जमकर हंगामा किया। कैंपस के ब्लॉक-6 के बाहर अचानक सैकड़ों छात्रों की भीड़ जमा हो गई और नारेबाजी शुरू कर दी। प्रदर्शन के वीडियो मंगलवार को शेयर हो रहे हैं।

कुछ महीने पहले हुए बड़े विवाद के बाद भी यूनिवर्सिटी प्रशासन कैंपस में ऐसे हंगामों को रोकने में नाकाम साबित हो रहा है। ब्लॉक-6 के बाहर नारेबाजी सोशल मीडिया पर सामने आए वीडियो में छात्र हॉस्टल और कैंपस की इमारतों से निकलकर ब्लॉक-6 की तरफ जाते और शोर-शराबा करते दिखाई दे रहे हैं। एक वीडियो में एक छात्र यह कहते हुए सुनाई दे रहा है कि कैंपस में जूनियर और सीनियर छात्रों के बीच किसी बात को लेकर लड़ाई हुई है।