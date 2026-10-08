'उपाय काम करते तो बेटा फेल क्यों होता?': पंडित प्रदीप मिश्रा पर दिग्विजय सिंह का तंज, 350 करोड़ की FD की चर्चा पर उठाए सवाल

नईदुनिया प्रतिनिधि, सीहोर। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें उन्होंने सीहोर के प्रसिद्ध कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा को लेकर तीखी टिप्पणी की है।

दिग्विजय सिंह ने बच्चों की पढ़ाई और परीक्षा को लेकर कथावाचक द्वारा बताए जाने वाले उपायों पर सवाल उठाते हुए उनकी संपत्ति और वित्तीय स्थिति को लेकर भी गंभीर सवाल खड़े किए।

'उपाय करने पर भी बच्चे फेल हो गए'- दिग्विजय