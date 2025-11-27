मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    इंदौर-भोपाल हाईवे पर बड़ा हादसा, खड़े कंटेनर में घुसी कार; दो लोगों की मौत और तीन गंभीर घायल

    मध्य प्रदेश में इंदौर-भोपाल रोड पर आज सुबह एक बड़ा सड़क हादसा हो गया। सीहार के करीब एक कार खड़े कंटेनर से टकरा गई, जिसमें दो लोगों की मौके पर ही मौत हो और तीन लोग घायल हो गए। नेमा परिवार परिवार राजस्थान से लौटा था और भोपाल जा रहा था। बताया जा रहा की कर में सवार संध्या नेमा भोपाल एसबीआई में एजीएम हैं।

    By Akhilesh Gupta
    Edited By: Prashant Pandey
    Publish Date: Thu, 27 Nov 2025 12:39:09 PM (IST)
    Updated Date: Thu, 27 Nov 2025 02:20:06 PM (IST)
    इंदौर-भोपाल हाईवे पर बड़ा हादसा, खड़े कंटेनर में घुसी कार; दो लोगों की मौत और तीन गंभीर घायल
    हादसे में कार का अगला हिस्सा बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया।

    HighLights

    1. यह हादसा कोहरे के कारण कम विजिबिलिटी की वजह से हुआ है।
    2. कार चालक सड़क किनारे खड़े ट्रक को समय रहते देख नहीं पाया।
    3. टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार का अगला हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया।

    नईदुनिया प्रतिनिधि, ​सीहोर। इंदौर-भोपाल नेशनल हाईवे पर गुरुवार सुबह एक भयंकर सड़क हादसा हो गया। दरबार ढाबे के पास एक तेज रफ्तार कार सड़क किनारे खड़े एक कंटेनर में जा घुसी। ​हादसे में कार सवार एक ही परिवार के दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 3 अन्य सदस्य गंभीर रूप से घायल हो गए।

    घायलों को उपचार के लिए भोपाल के निजी अस्पताल ले जाया गया और मृतकों का पीएम सीहोर अस्पताल में किया जा रहा है। परिवार राजस्थान से लौटा था और भोपाल जा रहा था। बताया जा रहा की कर में सवार संध्या नेमा भोपाल एसबीआई में एजीएम हैं। यह दुर्घटना सुबह लगभग 6 बजे के आसपास हुई।


    ​मृतकों और घायलों की पहचान

    ​पुलिस के अनुसार, यह हादसा कोहरे के कारण कम विजिबिलिटी की वजह से हुआ। नेमा परिवार महू से भोपाल जा रहा था।

    naidunia_image

    मृतकों के नाम

    • ​संध्या नेमा (56 वर्ष), पत्नी सुनील नेमा, निवासी इंदौर।

    • ​मृदंग नेमा (28 वर्ष), पिता संजीव नेमा, निवासी भोपाल।

    घायलों के नाम

    • ​सुनील नेमा (60 वर्ष), पिता अर्जुन लाल नेमा, निवासी इंदौर।

    • ​संजीव नेमा (45 वर्ष), पिता मोहन नेमा, निवासी एमपी नगर, भोपाल।

    • ​मीनल नेमा (40 वर्ष), पत्नी संजीव नेमा, निवासी एमपी नगर, भोपाल।

    यह भी पढ़ें : भोपाल-इंदौर हाईवे पर 31 करोड़ रुपये का नया फ्लाईओवर, सिंहस्थ से पहले बनकर तैयार होगा

    ​हादसे का कारण

    सीहोर ​पुलिस की शुरुआती जांच के मुताबिक, सुबह के समय घना कोहरा होने के कारण विजिबिलिटी काफी कम थी। कार चालक सड़क किनारे खड़े ट्रक को समय रहते देख नहीं पाया। ​माना जा रहा है कि कार की गति भी काफी अधिक थी, जिससे चालक नियंत्रण खो बैठा। टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार का अगला हिस्सा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। जिसे बमुश्किल दूसरे वाहन के जरिए खींचा गया।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.