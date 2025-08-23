पंडित प्रदीप मिश्रा की बढ़ सकती हैं मुश्किलें, कुबेरेश्वर धाम में मौतों का मामला पहुंचा कोर्ट

नईदुनिया प्रतिनिधि, सीहोर। कुबेरेश्वर धाम में रुद्राक्ष वितरण और कांवड़ यात्रा के दौरान हुई सात लोगों की मौत का मामला कोर्ट पहुंच गया है। इंदौर के अधिवक्ता ने सीहोर जिला न्यायालय में परिवाद दायर कर आयोजक पंडित प्रदीप मिश्रा और उनकी विट्ठलेश सेवा समिति पर केस की मांग की है।

जुटी थी करीब सात लाख की भीड़ बता दें, पंडित प्रदीप मिश्रा ने पांच-छह अगस्त को सीहोर के कुबेरेश्वर धाम में रुद्राक्ष वितरण और कांवड़ यात्रा का आयोजन किया था। इस दौरान करीब सात लाख लोगों की भीड़ जुटी। आयोजन के तीन दिनों में सात श्रद्धालुओं की मौत हो गई। पुलिस ने डीजे संचालकों पर केस दर्ज कर खानापूर्ति की। इस पर अधिवक्ता प्रकाश यादव ने मंडी थाना में शिकायत कर एफआईआर की मांग की थी। वहां कार्रवाई नहीं हुई, तो जिला न्यायालय में परिवाद दाखिल किया।