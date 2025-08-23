मेरी खबरें
    पंडित प्रदीप मिश्रा की बढ़ सकती हैं मुश्किलें, कुबेरेश्वर धाम में मौतों का मामला पहुंचा कोर्ट

    Pandit Pradeep Mishra: पंडित प्रदीप मिश्रा और उनकी विट्ठलेश सेवा समिति की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि कुबेरेश्वर धाम में रुद्राक्ष वितरण और कांवड़ यात्रा के दौरान हुई सात लोगों की मौत का मामला कोर्ट पहुंच गया है। इंदौर के अधिवक्ता ने सीहोर जिला न्यायालय में शिकायत दायर कर केस की मांग की है।

    By Mohan Kumar
    Edited By: Mohan Kumar
    Publish Date: Sat, 23 Aug 2025 09:13:56 PM (IST)
    Updated Date: Sat, 23 Aug 2025 09:13:56 PM (IST)
    HighLights

    1. कुबेरेश्वर धाम में मौतों का मामला पहुंचा कोर्ट
    2. इंदौर के अधिवक्ता ने केस की मांग की है
    3. जुटी थी करीब सात लाख की भीड़

    नईदुनिया प्रतिनिधि, सीहोर। कुबेरेश्वर धाम में रुद्राक्ष वितरण और कांवड़ यात्रा के दौरान हुई सात लोगों की मौत का मामला कोर्ट पहुंच गया है। इंदौर के अधिवक्ता ने सीहोर जिला न्यायालय में परिवाद दायर कर आयोजक पंडित प्रदीप मिश्रा और उनकी विट्ठलेश सेवा समिति पर केस की मांग की है।

    जुटी थी करीब सात लाख की भीड़

    बता दें, पंडित प्रदीप मिश्रा ने पांच-छह अगस्त को सीहोर के कुबेरेश्वर धाम में रुद्राक्ष वितरण और कांवड़ यात्रा का आयोजन किया था। इस दौरान करीब सात लाख लोगों की भीड़ जुटी। आयोजन के तीन दिनों में सात श्रद्धालुओं की मौत हो गई। पुलिस ने डीजे संचालकों पर केस दर्ज कर खानापूर्ति की। इस पर अधिवक्ता प्रकाश यादव ने मंडी थाना में शिकायत कर एफआईआर की मांग की थी। वहां कार्रवाई नहीं हुई, तो जिला न्यायालय में परिवाद दाखिल किया।

    अगली सुनवाई 13 सितंबर को होगी

    न्यायालय ने पुलिस को जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के आदेश दिए हैं। अगली सुनवाई 13 सितंबर को होगी।

    मानवाधिकार आयोग के आदेश पर चुप्पी

    हादसे के बाद राज्य मानवाधिकार आयोग ने सीहोर कलेक्टर और एसपी से घटना की जांच कर रिपोर्ट देने को कहा था। इसके लिए 15 दिनों का समय दिया गया था। समय सीमा पूरी हो चुकी है, लेकिन जांच रिपोर्ट बाहर नहीं आई।

