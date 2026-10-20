सीहोर के लाल कपिल परमार ने एशियन पैरा गेम्स में जीता कांस्य पदक, मां ने खेतों में मजदूरी कर पाला

नईदुनिया प्रतिनिधि, सीहोर। जापान के आइची-नागोया में आयोजित एशियन पैरा गेम्स में सीहोर के प्रतिभाशाली पैरा जूडो खिलाड़ी कपिल परमार ने शानदार प्रदर्शन करते हुए देश और प्रदेश का नाम रोशन किया है। कपिल ने पुरुषों की जे-1 70 किग्रा भार वर्ग स्पर्धा में कांस्य पदक अपने नाम किया।

कांस्य पदक के निर्णायक मुकाबले में विश्व रैंकिंग में आठवें नंबर के कपिल ने इंडोनेशिया के 17वीं रैंकिंग वाले खिलाड़ी राफली अहनाफ शिदकी को महज 1 मिनट 9 सेकंड (69 सेकंड) में 'इप्पोन' दांव के जरिए शिकस्त देकर पोडियम पर जगह बनाई। इससे पहले क्वार्टर फाइनल में उन्होंने मंगोलिया के बातरसुरेन बात-एर्देने को कड़े संघर्ष के बाद हराया था। हालांकि सेमीफाइनल में इंडोनेशिया के जुनैदी से हार के बाद उनका स्वर्ण पदक का सपना अधूरा रह गया, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और कांस्य जीतकर देश को गौरवान्वित किया।