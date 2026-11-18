नईदुनिया न्यूज, इछावर: बेटी के साथ कथित छेड़छाड़ और अश्लील हरकतों से परेशान एक मां का बुधवार को गुस्सा फूट पड़ा। उसने अपनी सहेली के साथ मिलकर आरोपी युवक को मिलने के बहाने बुलाया और फिर उसकी जमकर पिटाई कर दी। मौके पर जुटे लोगों ने भी आरोपी की धुनाई की और आक्रोश में उसकी बाइक को आग के हवाले कर दिया। भैरूंदा हाईवे पर कांकड़खेड़ा माता मंदिर के सामने हुई इस घटना से काफी देर तक अफरा-तफरी का माहौल बना रहा।