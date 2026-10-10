सीहोर में बिजली चोरी पकड़ने गई टीम पर हमला; महिला कर्मचारी का दबाया गला, ईंट-पत्थर बरसाए, 8 पर केस दर्ज

नईदुनिया प्रतिनिधि, सीहोर। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के सीहोर शहर संभाग के तहत बिजली चोरी की जांच करने पहुंची विजिलेंस व विभागीय टीम पर असामाजिक तत्वों द्वारा हमला करने और शासकीय कार्य में बाधा डालने का सनसनीखेज मामला सामने आया है।

आरोपितों ने न सिर्फ टीम के साथ गाली-गलौज और मारपीट की, बल्कि ड्यूटी पर तैनात एक महिला कर्मचारी का गला दबाने की कोशिश भी की। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने स्थिति संभाली, जिसके बाद कोतवाली थाना पुलिस ने 8 नामजद आरोपितों के खिलाफ गंभीर धाराओं में अपराध दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी है।

जांच करने पर हुआ विवाद प्राप्त जानकारी के अनुसार बिजली कंपनी को 11 केवी ग्वालटोली फीडर क्षेत्र में बड़े पैमाने पर बिजली चोरी की गुप्त सूचना मिली थी। इसके आधार पर प्रबंधक जोन-2 साधना कोरवती और सहायक प्रबंधक विशाल मालवीय के साथ जांच दल शहर के कंजर चौराहा क्षेत्र पहुंचा। टीम जब एक परिसर में बिजली कनेक्शन की बारीकी से जांच कर रही थी, तभी आसपास के कुछ लोग उग्र हो गए और विरोध जताने लगे। देखते ही देखते विवाद हिंसक झड़प में बदल गया। आरोप है कि जयप्रकाश, जयवंती और उनके साथियों ने जांच दल को घेरकर अभद्रता शुरू कर दी। उपद्रवियों ने महिला कर्मचारी प्रीति शुक्ला का गला दबाने की कोशिश की और लाइन हेल्पर राहुल चौहान का हाथ मरोड़कर मारपीट की। इसके बाद आरोपियों ने जानलेवा इरादे से चेकिंग टीम पर ईंट-पत्थर फेंकने शुरू कर दिए। डायल-112 ने मौके पर पहुंचकर बचाई जान स्थिति बिगड़ती देख जांच दल ने तत्काल आपातकालीन पुलिस सेवा डायल-112 पर काल कर मदद मांगी। पुलिस बल के सायरन बजाते मौके पर पहुंचते ही हमलावर पीछे हटे। पुलिस सुरक्षा के बीच टीम वहां से सुरक्षित निकली और सीधे कोतवाली थाने पहुंचकर लिखित शिकायत दर्ज कराई।