भोपाल की ओर बढ़े सीहोर के हजारों आदिवासी; CM से मुलाकात की मांग, वन अमले की कार्रवाई के खिलाफ आर-पार की लड़ाई

नईदुनिया प्रतिनिधि, सीहोर । बुधनी विधानसभा क्षेत्र के ग्राम कोसमी में आदिवासी परिवारों के मकान तोड़ने और खेतों में लगी फसल नष्ट करने की कार्रवाई के विरोध में आंदोलन तेज हो गया है। न्याय की मांग को लेकर हजारों आदिवासी सीहोर से राजधानी भोपाल तक की पदयात्रा पर निकल पड़े हैं।

हाथों में बैनर और तख्तियां लेकर प्रदर्शनकारी शासन-प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। पदयात्रा में महिलाओं, युवाओं और बुजुर्गों की बड़ी भागीदारी देखने को मिल रही है। कोसमी में वन विकास निगम की कार्रवाई के बाद से ही प्रभावित आदिवासी परिवार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका आरोप है कि मकान तोड़े जाने और खेतों में लगी फसल बर्बाद होने से उनके सामने रहने और आजीविका का संकट खड़ा हो गया है।