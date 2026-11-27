लईक हत्याकांड में दो दिन बाद भी सीहोर पुलिस के हाथ खाली, परिजन बोले- 'आरोपी पकड़े जाने तक नहीं हटेंगे'
सीहोर के मंडी थाना क्षेत्र में एसपी निवास के पास युवक लईक की धारदार हथियार से हत्या के मामले में आरोपी अब तक पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। आरोपी की गिरफ्तारी नहीं होने से नाराज परिजन घटनास्थल पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं।
Publish Date: Fri, 27 Nov 2026 03:14:16 PM (IST)Updated Date: Fri, 27 Nov 2026 03:14:16 PM (IST)
घटना स्थल पर प्रदर्शन करते हुए परिजन। वीडियोग्रेब
HighLights
- दो दिन बाद भी आरोपी गिरफ्तार नहीं
- घटनास्थल पर डटे परिजन, हटने को तैयार नहीं
- पुलिस अधिकारियों ने संभाला मोर्चा
नईदुनिया प्रतिनिधि, सीहोर। मंडी थाना क्षेत्र में एसपी निवास के पास युवक लईक की धारदार हथियार से हत्या के मामले में परिजनों का आक्रोश बढ़ता जा रहा है। वारदात के दो दिन बाद भी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं होने से नाराज परिजनों ने आज घटनास्थल पर पहुंचकर विरोध प्रदर्शन किया।
बड़ी संख्या में पहुंचे परिवार के लोगों ने पुलिस के सामने आरोपी को तत्काल गिरफ्तार करने की मांग रखी।
गिरफ्तारी तक न हटने की चेतावनी
परिजनों का कहना है कि उनके परिवार के युवक की बेरहमी से हत्या कर दी गई, लेकिन दो दिन बीतने के बाद भी पुलिस आरोपी को गिरफ्तार नहीं कर पाई है।
उन्होंने स्पष्ट चेतावनी दी कि जब तक हत्या के आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया जाता, वे घटनास्थल से नहीं हटेंगे। परिवार ने पुलिस से जल्द कार्रवाई कर आरोपी को कानून के शिकंजे में लाने की मांग की है।
पुलिस की कार्रवाई पर उठाए सवाल
एसपी निवास के नजदीक हुई इस वारदात के बाद क्षेत्र में दहशत का माहौल है। आरोपी का अब तक सुराग नहीं मिलने से परिजनों में पुलिस की कार्रवाई को लेकर नाराजगी है। उनका कहना है कि गंभीर वारदात के बावजूद आरोपी की गिरफ्तारी नहीं होना चिंता का विषय है।
मौके पर पहुंचे पुलिस अधिकारी
परिजनों के विरोध और घटनास्थल से नहीं हटने की चेतावनी के बाद पुलिस अधिकारी और जवान मौके पर पहुंचे। पुलिस अधिकारियों ने परिवार के लोगों को समझाने और स्थिति को शांतिपूर्ण बनाए रखने का प्रयास किया। हालांकि परिजन आरोपी की गिरफ्तारी की मांग पर अड़े हुए हैं।
घटनास्थल पर लोगों की भीड़ जमा है और सभी की नजर पुलिस की अगली कार्रवाई पर टिकी हुई है।