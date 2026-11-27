नईदुनिया प्रतिनिधि, सीहोर। मंडी थाना क्षेत्र में एसपी निवास के पास युवक लईक की धारदार हथियार से हत्या के मामले में परिजनों का आक्रोश बढ़ता जा रहा है। वारदात के दो दिन बाद भी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं होने से नाराज परिजनों ने आज घटनास्थल पर पहुंचकर विरोध प्रदर्शन किया।

बड़ी संख्या में पहुंचे परिवार के लोगों ने पुलिस के सामने आरोपी को तत्काल गिरफ्तार करने की मांग रखी।

गिरफ्तारी तक न हटने की चेतावनी

परिजनों का कहना है कि उनके परिवार के युवक की बेरहमी से हत्या कर दी गई, लेकिन दो दिन बीतने के बाद भी पुलिस आरोपी को गिरफ्तार नहीं कर पाई है।

उन्होंने स्पष्ट चेतावनी दी कि जब तक हत्या के आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया जाता, वे घटनास्थल से नहीं हटेंगे। परिवार ने पुलिस से जल्द कार्रवाई कर आरोपी को कानून के शिकंजे में लाने की मांग की है।

पुलिस की कार्रवाई पर उठाए सवाल