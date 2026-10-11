सीहोर में वन विभाग ने नहीं माना केन्द्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान का निर्देश, आदिवासियों की फसलों और घरों पर चलाया बुलडोजर

नईदुनिया प्रतिनिधि, सीहोर। जिले की बुधनी विधानसभा क्षेत्र के ग्राम कोसमी में वन विभाग की कार्रवाई को लेकर आदिवासी परिवारों के सामने संकट खड़ा हो गया है। गांव में बरेला समुदाय के कई परिवारों के खेतों में लगी मक्का की फसल नष्ट किए जाने और मकानों को तोड़ने की कार्रवाई किए जाने की जानकारी सामने आई है।

इससे वर्षों से गांव में रह रहे परिवारों के सामने रोजी-रोटी और आवास का संकट खड़ा होने की आशंका है। ग्राम कोसमी केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के संसदीय क्षेत्र विदिशा और विधानसभा क्षेत्र बुधनी के अंतर्गत आता है। ऐसे में यहां आदिवासी परिवारों के खिलाफ हो रही कार्रवाई को लेकर राजनीतिक हलकों में भी हलचल है। स्थानीय स्तर पर मिली जानकारी के अनुसार, वन विकास निगम द्वारा गांव में लंबे समय से रह रहे आदिवासी परिवारों के मकानों को हटाने की कार्रवाई की जा रही है। इससे प्रभावित परिवारों में चिंता और नाराजगी का माहौल है।