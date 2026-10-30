सीहोर में शराब की दुकान हटाने को लेकर पहुंची महिला तो भड़क उठे मंत्री जी, बोले- पति को बंद करवा देंगे

नईदुनिया प्रतिनिधि, सीहोर। मध्य प्रदेश के राजस्व मंत्री करण सिंह वर्मा के गृह विधानसभा क्षेत्र इछावर के महोड़िया गांव में आयोजित जनविश्वास कार्यक्रम के दौरान उस समय विवाद की स्थिति बन गई, जब शराब ठेका हटाने की मांग लेकर पहुंचीं महिलाओं को कथित तौर पर राहत देने के बजाय नाराजगी का सामना करना पड़ा।

आरोप है कि शिकायत लेकर आई एक महिला से मंत्री ने उसके पति को थाने में बंद करवाने की बात कही। घटना को लेकर अब जनप्रतिनिधियों के व्यवहार और आम लोगों की शिकायतों के निराकरण को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं।