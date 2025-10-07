समारोह में नहीं पहुंचे सीएम डॉ. मोहन यादव तो नाराज हुए संत, वीडियो कॉल कर मांगी माफी

नईदुनिया प्रतिनिधि, सीहोर। समर्पण सेवा समिति सलकनपुर के शरद पूर्णिमा महोत्सव में आयोजित पुरस्कार वितरण समारोह में मुख्यमंत्री नहीं पहुंचे, तो आयोजक संत नाराज हो गए। इसकी जानकारी होने पर मुख्यमंत्री वीडियो कान्फ्रेंसिंग के जरिए समारोह से जुड़े। इस दौरान उन्होंने क्षमा मांगते हुए संत की नाराजगी दूर करने की कोशिश की।

मुख्य अतिथि बनाया, लेकिन नहीं पहुंच पाए CM दरअसल, सलकनपुर की समर्पण सेवा समिति हर साल शरण पूर्णिमा महोत्सव का आयोजन करता है। इसी महोत्सव में संघ से जुड़े प्रभाकर राव केलकर तथा भागवत शरण माथुर की स्मृति में पुरस्कार वितरण समारोह आयोजित किया था। इसमें जैविक कृषि, गौसेवा तथा नर्मदा सेवा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाली विभूतियों को सम्मानित किया जाना था। इसमें मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव को मुख्य अतिथि बनाया गया था, लेकिन मुख्यमंत्री नहीं पहुंच पाए।