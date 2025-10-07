मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    समारोह में नहीं पहुंचे सीएम डॉ. मोहन यादव तो नाराज हुए संत, वीडियो कॉल कर मांगी माफी

    समर्पण सेवा समिति सलकनपुर के शरद पूर्णिमा महोत्सव में आयोजित पुरस्कार वितरण समारोह में मुख्यमंत्री नहीं पहुंचे, तो आयोजक संत नाराज हो गए। इसकी जानकारी होने पर मुख्यमंत्री वीडियो कान्फ्रेंसिंग के जरिए समारोह से जुड़े।

    By Digital Desk
    Edited By: ADITYA KUMAR
    Publish Date: Tue, 07 Oct 2025 10:55:30 PM (IST)
    Updated Date: Tue, 07 Oct 2025 10:55:30 PM (IST)
    समारोह में नहीं पहुंचे सीएम डॉ. मोहन यादव तो नाराज हुए संत, वीडियो कॉल कर मांगी माफी
    समारोह में नहीं पहुंचे सीएम डॉ. मोहन यादव तो नाराज हुए संत

    नईदुनिया प्रतिनिधि, सीहोर। समर्पण सेवा समिति सलकनपुर के शरद पूर्णिमा महोत्सव में आयोजित पुरस्कार वितरण समारोह में मुख्यमंत्री नहीं पहुंचे, तो आयोजक संत नाराज हो गए। इसकी जानकारी होने पर मुख्यमंत्री वीडियो कान्फ्रेंसिंग के जरिए समारोह से जुड़े। इस दौरान उन्होंने क्षमा मांगते हुए संत की नाराजगी दूर करने की कोशिश की।

    मुख्य अतिथि बनाया, लेकिन नहीं पहुंच पाए CM

    दरअसल, सलकनपुर की समर्पण सेवा समिति हर साल शरण पूर्णिमा महोत्सव का आयोजन करता है। इसी महोत्सव में संघ से जुड़े प्रभाकर राव केलकर तथा भागवत शरण माथुर की स्मृति में पुरस्कार वितरण समारोह आयोजित किया था। इसमें जैविक कृषि, गौसेवा तथा नर्मदा सेवा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाली विभूतियों को सम्मानित किया जाना था। इसमें मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव को मुख्य अतिथि बनाया गया था, लेकिन मुख्यमंत्री नहीं पहुंच पाए।

    जिसके पास समय नहीं, उससे हमारा क्या वास्ता

    आश्रम के प्रमुख उत्तम स्वामी महाराज जब मंच पर वक्तव्य देने पहुंचे तो उन्होंने स्पष्ट शब्दों में अपनी नाराजगी जाहिर की। कहा कि मैंने उन्हें बुलाया था, लेकिन वे नहीं पहुंचे। जिसके पास सेवा के लिए दो घंटे का समय नहीं, उससे हमारा क्या वास्ता। इसकी सूचना मुख्यमंत्री तक पहुंचाई गई तो उन्होंने बिना देर किए उन्हें वीडियो कांफ्रेंसिंग से जोड़ने की व्यवस्था करने को कहा।

    उत्तम स्वामी से माफी मांगी

    थोड़ी देर में मुख्यमंत्री ऑनलाइन थे। सबसे पहले उत्तम स्वामी से माफी मांगी। सीएम ने कहा कि महाराज नाराज मत होइए। इस आयोजन में उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल, राजस्व मंत्री करण सिंह वर्मा, राज्य मंत्री गौतम टेटवाल सहित क्षेत्रीय विधायक, संघ और भाजपा के पदाधिकारी शामिल हुए थे।

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.