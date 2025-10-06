मेरी खबरें
    कांग्रेसियों ने रोका काफिला, तो शिवराज बोले- मैं सबका मामा

    कांग्रेस नेताओं ने किसानों को मुआवजा और फसल बीमा की समस्याओं को लेकर केंद्रीय कृषि मंत्री से चर्चा की। शिवराज सिंह चौहान ने अपने अंदाज में कांग्रेसियों को नारेबाजी करने से रोका और कहा कि हम तो मामा हैं यार, सबकी सुनते हैं। पहले बात हो जाने दो, फिर नारे लगाना।

    Publish Date: Mon, 06 Oct 2025 09:02:33 PM (IST)
    Updated Date: Mon, 06 Oct 2025 09:06:59 PM (IST)
    बिलकिसगंज में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान को ज्ञापन सौंपते कांग्रेस नेता। नवदुनिया

    1. शिवराज ने अपने अंदाज में कांग्रेसियों को नारेबाजी करने से रोका
    2. हम तो मामा हैं यार,पहले बात हो जाने दो, फिर नारे लगाना।
    3. शिवराज की यह बात सुनकर कांग्रेस नेता भी मुस्कुराने लगे।

    नईदुनिया प्रतिनिधि, सीहोर। बिलकिसगंज में शनिवार को केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के काफिले को कांग्रेस नेताओं ने रोक लिया। कांग्रेस नेताओं ने किसानों को मुआवजा और फसल बीमा की समस्याओं को लेकर केंद्रीय कृषि मंत्री से चर्चा की। शिवराज सिंह चौहान ने अपने अंदाज में कांग्रेसियों को नारेबाजी करने से रोका और कहा कि हम तो मामा हैं यार, सबकी सुनते हैं। पहले बात हो जाने दो, फिर नारे लगाना।

    शिवराज की यह बात सुनकर कांग्रेस नेता भी मुस्कुराने लगे। कांग्रेस नेताओं ने शिवराज सिंह चौहान को गुलाब का फूल भी दिया। कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता शैलेंद्र पटेल ने कहा कि भाजपा जिला अध्यक्ष नरेश मेवाड़ा, आप और मैं, हम सभी किसान हैं।

    हम सब जानते हैं कि सोयाबीन की कुछ किस्मों का बीज अंकुरित ही नहीं हुआ है और कई कारण है कि फसल प्रभावित हुई है। इसके साथ ही बीते दिनों सरकार ने किसानों को दिए जाने वाले मुआवजे की सूची जारी की जिसमें 30 जिले शामिल हैं, सीहोर के आस-पास के जिले भी है, लेकिन सीहोर नहीं है। जिससे किसान नाराज हैं।

    इस दौरान कांग्रेस नेताओं ने केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान को दुपट्टा पहनाया और पुष्प गुच्छ के साथ ज्ञापन सौंपा। कांग्रेस नेताओं की बात सुनने के बाद केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसानों को आश्वस्त किया कि उन्हें फसल बीमा योजना का लाभ दिलाया जाएगा। उन्होंने अधिकारियों को इस संबंध में आवश्यक निर्देश भी दिए।

