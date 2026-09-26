सीहोर की पार्वती नदी में पोकलेन से बने गड्ढे में डूबा युवक,गणेश विसर्जन के दौरान हादसा; सर्च ऑपरेशन जारी

नईदुनिया प्रतिनिधि, सीहोर। गणेश प्रतिमा विसर्जन के दौरान पार्वती नदी के मुंडला घाट पर शनिवार को हादसा हो गया। बिजोरी निवासी 27 वर्षीय ललित नगर पिता जगदीश नगर नदी के गहरे पानी में डूब गया। बताया जा रहा है कि नदी में पोकलेन से किए गए खनन के कारण बने गहरे गड्ढे में युवक चला गया और पानी में डूबने के बाद उसका पता नहीं चल सका।

घटना के बाद घाट पर हड़कंप मच गया। ग्रामीण युवा के की गहरे पानी में तलाश कर रहे हैं। पोकलेन से बने गड्ढे में फंसा जानकारी के अनुसार ललित अन्य लोगों के साथ गणेश प्रतिमा विसर्जन के लिए सुबह करीब 10 बजे ट्रैक्टर से मुंडला घाट पहुंचा था। विसर्जन के दौरान वह नदी के ऐसे हिस्से में चला गया, जहां खनन के कारण गहरा गड्ढा बना हुआ था। बताया जा रहा है कि ललित को तैरना भी नहीं आता था।