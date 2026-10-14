सिवनी में एसएनसीयू में पांच माह में 80 बच्चों की मौत, चार सदस्यीय जांच दल गठित, भाजपा विधायक ने सीएम को लिखा पत्र

नईदुनिया प्रतिनिधि, सिवनी। बीते पांच माह में जिला अस्पताल के विशेष नवजात शिशु देखभाल इकाई (एसएनसीयू) में 80 नवजात शिशुओं की मौत के बाद प्रभारी को हटा दिया गया है। सिवनी से भाजपा विधायक दिनेश राय ने रविवार को जिला अस्पताल का औचक निरीक्षण कर मुख्यमंत्री को पत्र लिखा था।

शिशु रोग विशेषज्ञ डाॅ. विनोद दहायत को सौंपने का आदेश जारी कर दिया सीएमएचओ डाॅ. पंकज दुबे ने जांच दल गठित किया। जांच के बाद उन्होंने मंगलवार को एसएनसीयू का प्रभार डाॅ. पारस पटेरिया के स्थान पर शिशु रोग विशेषज्ञ डाॅ. विनोद दहायत को सौंपने का आदेश जारी कर दिया। एसएनसीयू में भर्ती किए गए 1088 शिशुओं में 80 की मृत्यु हुई सीएमएचओ डाॅ. पंकज दुबे व सिविल सर्जन डाॅ. विनोद नावकर ने जांच की तो पता चला कि एक अप्रैल से 30 सितंबर तक एसएनसीयू में भर्ती किए गए 1088 शिशुओं में 80 की मृत्यु हुई है। इनमें से 60 शिशुओं का वजन सामान्य से कम था, जिनमें से 44 शिशु 400 से 1500 ग्राम के थे।

रक्त संचार अवरोध के कारण एसएनसीयू में भर्ती इन 80 मृत शिशुओं में 58 प्रिमेच्योर व 22 को जन्म के दौरान मस्तिष्क को गंभीर आक्सीजन की कमी और रक्त संचार अवरोध के कारण एसएनसीयू में भर्ती कराया गया था। इनमें से 39 शिशु जिला अस्पताल सिवनी में जन्मे थे। विधायक दिनेश राय मुनमुन के अनुसार एसएनसीयू वार्ड में नवजात शिशुओं की मृत्यु और देखभाल में लापरवाही की लगातार शिकायतें मिल रही थी। 16 प्रतिशत बच्चों को गंभीर हालत में जबलपुर रेफर किया बीते पांच माह में जिले के एसएनसीयू वार्ड में हुई नवजात शिशुओं की मौत मामले की जांच करने सीएमएचओ डा. पंकज दुबे ने चार सदस्यीय जांच दल गठित किया है। सीएमएचओ ने बताया कि दल में मेडिकल कालेज में सहायक प्राध्यापक और शिशु रोग विभागाध्यक्ष डाॅ. गौरव प्रजापति के अलावा अन्य तीन डाक्टरों को शामिल किया गया है।

विभाग के अफसर घंटों छानबीन व पड़ताल में जुटे रहे जांच दल विशेष रूप से एसएनसीयू में हुई बच्चों की मृत्यु के कारणों की गहनता से पड़ताल करने और भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के उद्देश्य से किया गया है। उल्लेखनीय है कि विधायक दिनेश राय मुनमुन के औचक निरीक्षण व भारी नाराजगी जाहिर करने के अगले दिन रविवार को जिला अस्पताल प्रशासन व स्वास्थ्य विभाग के अफसर घंटों छानबीन व पड़ताल में जुटे रहे। तेजी से मीडिया में तेजी से प्रसारित हुई सूचना विधायक में दौरे में पता चला कि बीते तीन माह में अस्पताल की नवजात शिशु गहन चिकित्सा ईकाई (एसएनसीयू) में 46 शिशुओं की मौत हुई है, जो तेजी से मीडिया में तेजी से प्रसारित हुई। शिशुओं की मौत व जिला अस्पताल की व्यवस्थाओं को लेकर सवाल खड़े होने लगे। इससे स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन भी हरकत में आया। सामने आई 80 शिशुओं की मौत की जानकारी रविवार को सीएमएचओ डा. पंकज दुबे व सिविल सर्जन डा. विनोद नावकर की मौजूदगी में हुई छानबीन में पता चला कि इस साल 1 अप्रैल से 30 सितंबर तक एसएनसीयू में भर्ती किए गए 1088 शिशुओं में 80 की मृत्यु हुई है। इनमें से 60 शिशुओं का वजन सामान्य से कम था, जिनमें से 44 शिशु 400 से 1500 ग्राम के थे। 80 शिशुओं में से 39 शिशु जिला अस्पताल सिवनी में जन्मे इन 80 मृत शिशुओं में 58 प्रिमेच्योर व 22 को जन्म के दौरान मस्तिष्क को गंभीर आक्सीजन की कमी तथा रक्त संचार अवरोध के कारण एसएनसीयू में भर्ती कराया गया था। अप्रैल से सितंबर तक मृत हुए 80 शिशुओं में से 39 शिशु जिला अस्पताल सिवनी में जन्मे थे। इस अवधि में 582 कम वजन के शिशुओं तथा प्रिमेच्योर शिशुओं की जीवन रक्षा जिला अस्पताल के चिकित्सकों व स्टाफ के प्रयासों से हुई।

संभाग के कई जिलों से कम शिशु मृत्यु दर सीएमएचओ डा. पंकज दुबे ने बताया कि जिला चिकित्सालय में 5 सौ से 8 सौ प्रसव होते हैं। इनमें दूरस्थ क्षेत्र से रैफर होकर आने वाली हाईरिस्क गर्भवती भी रहती हैं। इनमें से 250 से 400 तक सीजर आपरेशन वाले प्रसव रहते हैं। मृत 80 शिशुओं में डेढ़ से 2 प्रतिशत शिशुओं की मृत्यु जन्म के पूर्व गर्भ में ही हो गई थी। सीएमएचओ व सिविल एसएनसीयू में शिशु मृत्यु दर 10 प्रतिशत से कम होना चाहिए सर्जन ने बताया कि डब्ल्यूएचओ के अनुसार भारत में कुल नियोनेटल डेथ (पहले 28 दिनों के भीतर) में से 48 प्रतिशत मृत्यु की वजह जन्म के समय शिशु का वजन ढाई किलो से कम का होना होता है। केंद्र सरकार व गाइड लाइन के अनुसार एसएनसीयू में शिशु मृत्यु दर 10 प्रतिशत से कम होना चाहिए। नवजात शिशु मृत्यु दर साढ़े सात प्रतिशत से कम जिला चिकित्सालय में नवजात शिशु मृत्यु दर साढ़े सात प्रतिशत से कम है और यह जबलपुर संभाग के कई अन्य जिलों के जिला अस्पतालों से भी कम है। सिविल सर्जन डा. नावकर का कहना था कि व्यवस्थाओं में सुधार को लेकर गंभीरता से प्रयास होंगे। यदि किसी तरह की गड़बड़ी मिली और कोई दोषी पाया जाएगा, तो कार्रवाई की जाएगी।