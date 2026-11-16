सिवनी में नेशनल हाइवे पर कंटेनर में घुसी बेंगलुरु से नेपाल जा रही यात्री बस

नईदुनिया प्रतिनिधि, छपारा/सिवनी। जबलपुर-नागपुर नेशनल हाइवे 44 में सोमवार तड़के जिला मुख्यालय से 35 किमी दूर छपारा थाना अंतर्गत रणधीर नगर के पास नेपाल जा रही यात्रियों से भरी सड़क में आगे चल रहे कंटेनर के पिछले हिस्से में जा घुसी।

हादसे में बस का अगला हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त सुबह लगभग 3 बजे हुए सड़क भीषण सड़क हादसे में बस का अगला हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। जबकि बस में गहरी नींद में सो रहे यात्रियों में चीख-पुकार व अफरा-तफरी मच गई। सवार यात्रियों के आगे का सफर अवरुद्ध घटना की सूचना पर छपारा पुलिस ने मौके पर पहुंची, घायलों को बस से निकालकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में उपचार के लिए भर्ती कराया। दुर्घटना में यात्री बस बुरी तरह क्षतिग्रस्त होने से इसमें सवार यात्रियों के आगे का सफर अवरुद्ध हो गया है।