मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

सिवनी में नेशनल हाइवे पर कंटेनर में घुसी बेंगलुरु से नेपाल जा रही यात्री बस

दुर्घटनाग्रस्त बस में महिलाओं, बच्चों समेत लगभग 100 यात्री सवार थे। बस के आगे के हिस्से में बैठे 6 से अधिक यात्री घायल हुए हैं, जिनमें से दो को गंभीर चोटें आई हैं।

By Sanjay AgrawalEdited By: Dheeraj kumar Bajpai
Publish Date: Mon, 16 Nov 2026 02:52:40 PM (IST)Updated Date: Mon, 16 Nov 2026 03:01:58 PM (IST)
सिवनी में नेशनल हाइवे पर कंटेनर में घुसी बेंगलुरु से नेपाल जा रही यात्री बस
गोल्डन टैम्पल में अपने समान के साथ रुके यात्री व क्षतिग्रस्त यात्री बस। नईदुनिया

HighLights

  1. छपारा के रणधीर नगर में भीषण सड़क हादसा
  2. दुर्घटना से टूटी यात्रियों की नींद, मची चीख-पुकार
  3. बाल-बाल बचे बस में सवार यात्री, दो गंभीर

नईदुनिया प्रतिनिधि, छपारा/सिवनी। जबलपुर-नागपुर नेशनल हाइवे 44 में सोमवार तड़के जिला मुख्यालय से 35 किमी दूर छपारा थाना अंतर्गत रणधीर नगर के पास नेपाल जा रही यात्रियों से भरी सड़क में आगे चल रहे कंटेनर के पिछले हिस्से में जा घुसी।

हादसे में बस का अगला हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त

सुबह लगभग 3 बजे हुए सड़क भीषण सड़क हादसे में बस का अगला हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। जबकि बस में गहरी नींद में सो रहे यात्रियों में चीख-पुकार व अफरा-तफरी मच गई।

सवार यात्रियों के आगे का सफर अवरुद्ध

घटना की सूचना पर छपारा पुलिस ने मौके पर पहुंची, घायलों को बस से निकालकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में उपचार के लिए भर्ती कराया। दुर्घटना में यात्री बस बुरी तरह क्षतिग्रस्त होने से इसमें सवार यात्रियों के आगे का सफर अवरुद्ध हो गया है।


दुर्घटना से टूटी यात्रियों की नींद, मची चीख-पुकार

अचानक आई परेशानी के बीच महिलाओं, बच्चों तथा अन्य सुरक्षित यात्रियों को छपारा के लक्ष्मी नारायण मंदिर स्थित रैन बसेरा में ठहराया गया। यात्रियों की परेशानी को देखते हुए समाजसेवी व शासकीय ठेकेदार शिवकुमार ठेकेदार ने सभी यात्रियों के भोजन, ठहरने व अन्य जरूरी सुविधाओं का प्रबंध किया, जिससे यात्रियों को राहत मिली।

छपारा थाना प्रभारी खेमेंद्र जैतवार ने बताया कि आगे चल रहे कंटेनर में घुसने से नेपाल जा रही बस दुर्घटनाग्रस्त हुई है। बस में सवार छह यात्री घायल हुए है, जिनमें से दो को गंभीर चोट आई हैं।

यात्री अपने गतंव्य की ओर रवाना होंगे

सभी यात्रियों को गोल्डन टैम्पल में ठहरा दिया गया है, दूसरी बस आने पर यात्री अपने गतंव्य की ओर रवाना होंगे। यात्रियों को समूह स्पेशल बस में सवार होकर बेंगलुरू से नेपाल जा रहा था।

यह भी पढ़ें- MP में लिफ्ट के लिए नया कानून; रजिस्ट्रेशन और थर्ड पार्टी बीमा जरूरी, ऑडिट भी होगा

एक क्लिक पर पढ़ें मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की लेटेस्ट खबरें। Hindi News पढ़ें। MP News, Chhattisgarh news, आज का राशिफल और आज का मौसम से जुड़ी ताजा जानकारी पढ़ें।