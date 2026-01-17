सिवनी में सिंचाई करने घर से खेत निकले किसान पर बाघ का हमला, मौत

नईदुनिया प्रतिनिधि, सिवनी। पेंच टाइगर रिजर्व के छिंदवाड़ा क्षेत्र में बिछुआ थाना अंतर्गत जंगल से घिरे गुमतरा गांव में 16-17 जनवरी की रात खेत में सिंचाई करने घर से पैदल निकले किसान राजकुमार पुत्र सीताराम कहार (38) पर बाघ ने हमला कर दिया, जिससे किसान की मौके पर मौत हो गई।

जानकारी के अनुसार कुछ देर बाद मृतक का छोटा भाई राजेश कहार भी बाइक से सिंचाई करने खेत गया था, जिसने रास्ते में बाघ को देखा लेकिन बाघ के हमले की घटना से बेखबर राजेश जब खेत पहुंचा तो उसे बड़ा भाई कहीं नहीं दिखा। इसके बाद राजेश वापस घर पहुंचकर राजकुमार के बारे में पता किया। खेत से राजकुमार के वापस नहीं लौटने की जानकारी मिलने पर वन अमले व बिछुआ थाना पुलिस को सूचना दी गई।