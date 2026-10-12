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सिवनी में सोशल मीडिया बनी सहारा, बरघाट पुलिस की कोशिश से चार वर्षीय बच्‍चा मुस्‍कुराया

सत्यापन के दौरान पुलिस को ज्ञात हुआ कि 10 अक्टूबर को ही शिवांश का जन्मदिन भी है। इस दिन को यादगार बनाने बरघाट पुलिस ने थाना परिसर में केक काटकर बालक श...और पढ़ें

By Sanjay AgrawalEdited By: Dheeraj kumar Bajpai
Publish Date: Mon, 12 Oct 2026 06:34:35 PM (IST)Updated Date: Mon, 12 Oct 2026 06:34:35 PM (IST)
सिवनी में सोशल मीडिया बनी सहारा, बरघाट पुलिस की कोशिश से चार वर्षीय बच्‍चा मुस्‍कुराया
बच्चे का जन्मदिन मनाते पुलिस अधिकारी, परिजन। सौजन्य पुलिस विभाग

HighLights

  1. बरघाट पुलिस ने केक काटकर मनाया जन्मदिन
  2. पुलिस के इस मानवीय दृष्टिकोण व आत्मीय व्यवहार
  3. आसपास के गांवों में प्रसारित सूचना से मिली सफलता

नईदुनिया प्रतिनिधि, सिवनी। जिले के थाना बरघाट पुलिस ने बाजार में बिछड़े 4 वर्षीय मासूम को परिजनों से सकुशल मिलवा दिया है। इस दौरान बच्चे का पुलिस थाना परिसर में केक काटकर जन्मदिन भी मनाया गया।

परिजनों से बिछड़कर अकेला घूम रहा था

10 अक्टूबर को बरघाट के साप्ताहिक बाजार में भीड़-भाड़ में 4 वर्षीय बालक अपने परिजनों से बिछड़कर अकेला घूम रहा था। इसकी सूचना मिलने पर बरघाट पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए बच्चे को सुरक्षित थाने लेकर आई और परिजनों का पता लगाने सोशल मीडिया व आसपास के गांवों में सूचना प्रसारित की गई।

बच्चे ने अपना नाम शिवांश परते बताया

थाना स्टाफ द्वारा संवेदनापूर्वक पूछताछ की तो बच्चे ने अपना नाम शिवांश परते तथा पिता का नाम विनोद परते बताया। जानकारी मिलते ही पुलिस ने बच्चे के पिता को पुलिस थाना बुलाया व आवश्यक सत्यापन के बाद बालक को परिवार के सुपुर्द कर दिया है।


केक काटकर शिवांश का जन्मदिन भी मनाया

सत्यापन के दौरान पुलिस को ज्ञात हुआ कि 10 अक्टूबर को ही शिवांश का जन्मदिन भी है। इस दिन को यादगार बनाने बरघाट पुलिस ने थाना परिसर में केक काटकर बालक शिवांश का जन्मदिन भी मनाया।

संवेदनशीलता के लिए आभार व्यक्त किया

पुलिस के इस मानवीय दृष्टिकोण व आत्मीय व्यवहार से बच्चे के चेहरे पर मुस्कान लौट आई। वहीं परिजनों ने भी पुलिस की इस तत्परता व संवेदनशीलता के लिए उनका आभार व्यक्त किया। बच्चे को परिवार से मिलाने में थाना प्रभारी निरीक्षक मोहनिश बैस और आरक्षक पराग राहंगडाले की भूमिका रही।

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