    सिवनी में दिखा दुर्लभ नजारा... पांच शावकों के साथ दिखी 'जुगनी' बाघिन, पर्यटक हुए प्रफुल्लित, Video वायरल

    MP News: पेंच टाइगर रिजर्व में नन्हें शावकों के साथ बाघिन को देखने का रोमांच पर्यटकों को प्रफुल्लित कर रहा है। एक माह से कम समय में 7 दिसंबर रविवार सुबह अपने पांच शावकों के साथ खवासा बफर की ’जुगनी’ बाघिन को कच्ची सड़क में चहल कदमी देखकर पर्यटक प्रफुल्लित हो गए।

    By Sanjay Agrawal
    Edited By: Dheeraj Belwal
    Publish Date: Sun, 07 Dec 2025 03:33:53 PM (IST)
    Updated Date: Sun, 07 Dec 2025 03:33:53 PM (IST)
    कच्ची सड़क में दिखे जुगनी बाघिन के नन्हें शावक।

    1. पांच शावकों के साथ दिखी खवासा बफर की 'जुगनी’ बाघिन, पर्यटक प्रफुल्लित
    2. 12 नवंबर को नाइट सफारी के बाद दूसरी बार चहल-कदमी करते दिखे नन्हें शावक
    3. कच्ची सड़क से जंगल में दूसरी ओर जाती बाघिन काफी देर तक पर्यटकों को दिखाई दी

    नईदुनिया प्रतिनिधि, सिवनी। पेंच टाइगर रिजर्व में नन्हें शावकों के साथ बाघिन को देखने का रोमांच पर्यटकों को प्रफुल्लित कर रहा है। एक माह से कम समय में 7 दिसंबर रविवार सुबह अपने पांच शावकों के साथ खवासा बफर की ’जुगनी’ बाघिन को कच्ची सड़क में चहल कदमी देखकर पर्यटक प्रफुल्लित हो गए।

    पांच शावकों के साथ कच्ची सड़क पर आई बाघिन

    रविवार की सुबह खवासा-तेलिया गेट में सफारी कर रहे पर्यटकों के जिप्सी वाहनों के सामने बाघिन अपने पांच शावकों के साथ कच्ची सड़क पर आ गई। कच्ची सड़क से जंगल में दूसरी ओर जाती बाघिन काफी देर तक पर्यटकों को दिखाई दी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है।


    गौरतलब है कि 12 नवंबर को नाइट सफारी के दौरान खवासा बफर क्षेत्र में चार नन्हें शावकों के साथ जुगनी बाघिन के कच्ची सड़क में पर्यटकों के जिप्सी वाहन के सामने से गुजरने का वीडियो सामने आया था।

    वन्यजीव प्रेमी हुए रोमांचित

    शावकों को सुरक्षित स्थान पर मुंह में दबाकर ले जाती बाघिन का वीडियो देखकर वन्यजीव प्रेमियों को रोमांचित हो गए थे। इसके बाद पेंच प्रबंधन ने सुरक्षा को देखते हुए कुछ दिन के लिए नाइट सफारी पर रोक लगा दी है। हालाकि एक दिसंबर से नाइट सफारी को पूरी तरह बंद कर दिया गया है।

