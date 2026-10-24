सिवनी जिला पंचायत अध्यक्ष पद को लेकर क्रास वोटिंग से हारी कांग्रेस, भाजपा ने बचाई सत्ता

नईदुनिया प्रतिनिधि, सिवनी। जिला पंचायत अध्यक्ष की कुर्सी पर काबिज मालती मुकेश डेहरिया को हटाने गोंडवाना के गठजोड़ से लाया गया कांग्रेस का प्रस्ताव गुरुवार को वोटिंग में धराशायी हो गया। सियासी उलटफेर के प्रयासों पर पानी फिरने से भाजपा पदाधिकारी जीत की खुशी मना रहे हैं। वहीं वोटिंग में अविश्वास प्रस्ताव विफल होने से मालती डेहरिया की कुर्सी सुरक्षित हो गई है।

कलेक्ट्रेट परिसर में दोपहर तक चलेगी गहमागहमी के बीच वोटिंग के परिणामों से कांग्रेस को एक बार फिर हार का सामना करना पड़ा, जबकि भाजपा अपनी रणनीति में सफल हो गई। अविश्वास प्रस्ताव खारिज होते ही भाजपा संगठन व कार्यकर्ताओं ने ढोल-नगाड़ों व मिठाई बांटकर खुशी मनाई। विधायक दिनेश राय ने कहा कि यह परिणाम भाजपा की संगठनात्मक शक्ति और एकजुटता का प्रतीक है।