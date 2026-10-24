सिवनी जिला पंचायत अध्यक्ष पद को लेकर क्रास वोटिंग से हारी कांग्रेस, भाजपा ने बचाई सत्ता

नईदुनिया प्रतिनिधि, सिवनी। जिला पंचायत अध्यक्ष की कुर्सी पर काबिज मालती मुकेश डेहरिया को हटाने गोंडवाना के गठजोड़ से लाया गया कांग्रेस का प्रस्ताव गुरुवार को वोटिंग में धराशायी हो गया। सियासी उलटफेर के प्रयासों पर पानी फिरने से भाजपा पदाधिकारी जीत की खुशी मना रहे हैं। वहीं वोटिंग में अविश्वास प्रस्ताव विफल होने से मालती डेहरिया की कुर्सी सुरक्षित हो गई है।
कलेक्ट्रेट परिसर में दोपहर तक चलेगी गहमागहमी के बीच वोटिंग के परिणामों से कांग्रेस को एक बार फिर हार का सामना करना पड़ा, जबकि भाजपा अपनी रणनीति में सफल हो गई। अविश्वास प्रस्ताव खारिज होते ही भाजपा संगठन व कार्यकर्ताओं ने ढोल-नगाड़ों व मिठाई बांटकर खुशी मनाई। विधायक दिनेश राय ने कहा कि यह परिणाम भाजपा की संगठनात्मक शक्ति और एकजुटता का प्रतीक है।
व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए लाया गया प्रस्ताव जनता के जनादेश के सामने टिक नहीं सका। भाजपा जिलाध्यक्ष मीना बिसेन ने कहा कि यह हमारी कुशल रणनीति और सांसदों-विधायकों के सामूहिक प्रयासों की जीत है।
अविश्वास प्रस्ताव को पारित करने 13 मतों की आवश्यकता थी। गोंडवाना और कांग्रेस के 16 सदस्यों ने जिला पंचायत अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। लेकिन मतदान में 4 सदस्यों ने पाला बदल लिया और कांग्रेस के अरमानों पर पानी फिर गया।
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