सिवनी के पेंच टाइगर रिजर्व में हुड़दंग मचाना पड़ा भारी, तेज रफ्तार में वाहन चलाया; बीयर की बोतलें फेंकने पर जुर्माना

नईदुनिया प्रतिनिधि, सिवनी। 24 अक्टूबर को वन क्षेत्र में तेज रफ्तार से वाहन चलाने, कचरा (बीयर की बोतलें) फेंकने और प्रतिबंधित क्षेत्र में वाहन से उतरकर वन्यजीवों के क्षेत्र में व्यवधान डालने पर वन विभाग ने जबलपुर और नागपुर के पर्यटकों पर कार्रवाई करते हुए जुर्माना वसूला है।

क्या है पूरा मामला प्राप्त जानकारी के अनुसार 24 अक्टूबर गुरुवार को दो कारों में सवार होकर कुछ महिला और पुरुष पर्यटक पेंच घूमने आए थे। इनमें से एक वाहन नागपुर पासिंग और दूसरा जबलपुर पासिंग था। खाली केन व बोतलें जंगल में फेंक दीं पर्यटकों ने खवासा क्षेत्र स्थित शराब दुकानों से सामग्री खरीदी और वन क्षेत्र में अनियंत्रित गति से वाहन चलाते हुए बीयर के खाली केन व बोतलें जंगल में फेंक दीं। वन्यजीवों के रहवास में खलल डाली दूसरे वाहन में सवार पर्यटकों ने प्रतिबंधित क्षेत्र होने के बावजूद कार से नीचे उतरकर वन्यजीवों के रहवास में खलल डालने का प्रयास किया। इस हुड़दंग और नियमों के उल्लंघन की जानकारी मिली। खवासा वन परिक्षेत्र के स्टाफ ने तत्काल एक्शन लिया मिलते ही पेंच टाइगर रिजर्व के खवासा वन परिक्षेत्र के स्टाफ ने तत्काल एक्शन लिया। वन अमले ने वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम के प्रावधानों को गंभीरता से लेते हुए दोषी पर्यटकों को पकड़ा और नियमानुसार प्रति व्यक्ति अर्थदंड (जुर्माना) वसूल कर उन्हें सख्त हिदायत दी।