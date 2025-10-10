घेरे में CSP पूजा पांडे... हवाला के डेढ़ करोड़ रुपये लूटने का आरोप, SI समेत नौ जवान निलंबित

नईदुनिया प्रतिनिधि, सिवनी। एसआइ समेत नौ पुलिसकर्मियों पर लूटने का आरोप लगा है। आरोप है कि कटनी के एक कारोबारी के ड्राइवर व अन्य को जांच के नाम पर रोका और हवाला के एक करोड़ 45 लाख रुपये लूट लिए। गुरुवार सुबह शिकायत मिलने के बाद आइजी जबलपुर रेंज प्रमोद वर्मा ने देर रात नौ पुलिस कर्मियों को निलंबित कर दिया। सिवनी सीएसपी पूजा पांडे पर कार्रवाई करने के लिए पुलिस मुख्यालय प्रस्ताव भेजा है। जांच के लिए जबलपुर से एएसपी आयुष गुप्ता सिवनी पहुंच गए हैं।
सिवनी एसपी सुनील कुमार मेहता के मुताबिक कटनी से बुधवार की रात एक कार चालक साथी समेत हवाला के रुपये लेकर महाराष्ट्र के जालना जा रहा था। बंडोल थाना प्रभारी सहित एसडीओपी कार्यालय के कर्मचारियों ने कार को रोका। कार में एक करोड़ 45 लाख रुपये मिले। पुलिस कर्मियों ने जब्ती बनाने की बजाय ड्राइवर को पीटकर भगा दिया और मामले की जानकारी वरिष्ठ अधिकारियों को नहीं दी। ड्राइवर ने घटना की जानकारी हवाला कारोबारी को दी। कारोबारी ने गुरुवार की सुबह कोतवाली थाना पहुंचकर पुलिस कर्मियों पर लूट का आरोप लगाया। गंभीर आरोप की शिकायत जबलपुर और भोपाल के अधिकारियों तक पहुंचने के बाद यह कार्रवाई की गई है।
वाहन में दो करोड़ 96 लाख 50 हजार रुपये होने की बात भी कही जा रही है। हालांकि यह जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा। घटनाक्रम की जांच करने के लिए जबलपुर एएसपी आयुष गुप्ता देर रात सिवनी पहुंच गए हैं। आइजी ने तीन दिन में विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। आइजी ने बताया कि एसडीओपी कार्यालय में पदस्थ नगर पुलिस अधीक्षक पूजा पांडे के खिलाफ कार्रवाई का प्रस्ताव पुलिस मुख्यालय भोपाल भेजा गया है।
आइजी ने संदिग्ध आचरण में फंसे बंडोल के थाना प्रभारी व उपनिरीक्षक अर्पित भैरम, एसडीओपी कार्यालय में पदस्थ प्रधान आरक्षक माखन, रीडर प्रधान आरक्षक रविंद्र उईके, जगदीश यादव, योगेंद्र चौरसिया, आरक्षक चालक रितेश, आरक्षक नीरज राजपूत, गनमैन केदार व सदाफल को निलंबित किया है। सभी को पुलिस लाइन सिवनी अटैच किया गया है।
