घेरे में CSP पूजा पांडे... हवाला के डेढ़ करोड़ रुपये लूटने का आरोप, SI समेत नौ जवान निलंबित

नईदुनिया प्रतिनिधि, सिवनी। एसआइ समेत नौ पुलिसकर्मियों पर लूटने का आरोप लगा है। आरोप है कि कटनी के एक कारोबारी के ड्राइवर व अन्य को जांच के नाम पर रोका और हवाला के एक करोड़ 45 लाख रुपये लूट लिए। गुरुवार सुबह शिकायत मिलने के बाद आइजी जबलपुर रेंज प्रमोद वर्मा ने देर रात नौ पुलिस कर्मियों को निलंबित कर दिया। सिवनी सीएसपी पूजा पांडे पर कार्रवाई करने के लिए पुलिस मुख्यालय प्रस्ताव भेजा है। जांच के लिए जबलपुर से एएसपी आयुष गुप्ता सिवनी पहुंच गए हैं।

ड्राइवर से मारपीट कर भगा दिया सिवनी एसपी सुनील कुमार मेहता के मुताबिक कटनी से बुधवार की रात एक कार चालक साथी समेत हवाला के रुपये लेकर महाराष्ट्र के जालना जा रहा था। बंडोल थाना प्रभारी सहित एसडीओपी कार्यालय के कर्मचारियों ने कार को रोका। कार में एक करोड़ 45 लाख रुपये मिले। पुलिस कर्मियों ने जब्ती बनाने की बजाय ड्राइवर को पीटकर भगा दिया और मामले की जानकारी वरिष्ठ अधिकारियों को नहीं दी। ड्राइवर ने घटना की जानकारी हवाला कारोबारी को दी। कारोबारी ने गुरुवार की सुबह कोतवाली थाना पहुंचकर पुलिस कर्मियों पर लूट का आरोप लगाया। गंभीर आरोप की शिकायत जबलपुर और भोपाल के अधिकारियों तक पहुंचने के बाद यह कार्रवाई की गई है।