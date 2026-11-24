नईदुनिया प्रतिनिधि, सिवनी। पेंशनरों के जीवन प्रमाण पत्र को ऑनलाइन जमा करने की प्रक्रिया बताने वाले एक फर्जी विज्ञापन के झांसे में आकर केवलारी निवासी 75 वर्षीय बुजुर्ग साइबर ठगी का शिकार हो गए। बैंक व एटीएम कार्ड की गोपनीय जानकारी लीक ठगों ने बुजुर्ग से बैंक खाता व एटीएम कार्ड की गोपनीय जानकारी हासिल करने के बाद उनके मोबाइल पर काल फारवर्डिंग सक्रिय कर दी और दो दिनों के भीतर 14 अलग-अलग ट्रांजेक्शन के जरिए खाते से 16 लाख 20 हजार 515 रुपये निकाल लिए।

ऑनलाइन जमा करने से जुड़ा विज्ञापन दिखा पुलिस के अनुसार केवलारी आजाद वार्ड निवासी शिवप्रसाद पाठक (75) अपने मोबाइल पर वीडियो देख रहे थे। इसी दौरान उन्हें पेंशनरों के जीवन प्रमाण पत्र ऑनलाइन जमा करने से जुड़ा एक विज्ञापन दिखाई दिया। ऑनलाइन फाॅर्म के लिए 'काल नाउ' पर क्लिक किया विज्ञापन में दी गई प्रक्रिया का पालन करते हुए उन्होंने एक आनलाइन फार्म भरा और वहां दिए गए 'काल नाउ' विकल्प पर क्लिक कर दिया। इसके तुरंत बाद एक अज्ञात व्यक्ति का फोन आया। मोबाइल से विशेष कोड डायल करने को कहा ठग ने बुजुर्ग को अपने मोबाइल से एक विशेष कोड डायल करने को कहा, जिससे उनके नंबर पर कॉल फॉरवर्डिंग सक्रिय हो गई। आरोपित ने फार्म जमा होने का झांसा देते हुए बुजुर्ग से रात में मोबाइल का इंटरनेट चालू रखने को कहा, ताकि प्रमाण पत्र वाट्सऐप पर भेजा जा सके।