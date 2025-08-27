Job Scam: सरकारी नौकरी का झांसा देकर लाखों की ठगी, दंपती पर हमला कर युवक ने खुदकुशी की

नईदुनिया प्रतिनिधि, सिवनी। कोतवाली थाना अंतर्गत सिवनी-जबलपुर मार्ग पर मंगलवार देर रात उस समय सनसनी फैल गई जब सरकारी नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी का शिकार बने दंपती पर युवक ने हमला कर दिया और फिर खुद का गला रेतकर जान दे दी।

जानकारी के अनुसार, केवलारी के लोपा निवासी प्रकाश ठाकुर पत्नी श्रद्धा ठाकुर के साथ सिवनी में रहते हैं। प्रकाश अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर टैली पर काम करता है जबकि श्रद्धा गृहणी हैं। दंपती की पहचान मंगलीपेठ निवासी 30 वर्षीय अर्षित वर्मा से हुई थी। उसने प्रकाश को झांसा दिया कि वह जिला उद्योग केंद्र में प्रबंधक की नौकरी दिलवा देगा। इस बहाने लाखों रुपये लिए गए।

मंगलवार को प्रकाश, श्रद्धा और अर्षित कार से जबलपुर डीआईसी मैनेजर का ज्वाइनिंग लेटर लेने गए थे। अर्षित ने घंटों घुमाने के बाद कहा कि लेटर ईमेल से भेजा जाएगा और तीनों लौटने लगे। रास्ते में नगझर बायपास पर जब प्रकाश ने ठगी का अंदेशा जताते हुए पैसे वापस मांगे तो विवाद बढ़ गया। इसी बीच पीछे बैठे अर्षित ने 12 इंच का नुकीला हथियार निकालकर प्रकाश पर हमला कर दिया। बीच बचाव में श्रद्धा भी घायल हुईं।

खुद का भी गला काटा

हमले के बाद आरोपी कार से उतरकर भागा और कुछ दूर जाकर उसी हथियार से अपना गला काट लिया, जिससे उसकी मौत हो गई। घायल दंपती को राहगीरों की मदद से अस्पताल ले जाया गया, जहां प्रकाश की गंभीर हालत को देखते हुए उसे नागपुर रेफर कर दिया गया, जबकि श्रद्धा का इलाज जारी है। पुलिस ने शव का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच में जुटी है।