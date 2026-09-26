गणेशोत्सव में केवलारी विधायक ने राजा शंखपति की भूमिका से जीता दिल, बोले- ऐसे आयोजन परंपराओं की खूबसूरत विरासत

नईदुनिया प्रतिनिधि, सिवनी। दर्शकाें की नजरें उस वक्त मंच पर टिक गईं, जब केवलारी विधायक ठाकुर रजनीश हरवंश सिंह एक जनप्रतिनिधि के रूप में नहीं, बल्कि एक मझे हुए कलाकार के रूप में नजर आए। विधायक ने कहा कि ऐसे आयोजन मनोरंजन के साथ परंपराओं की खूबसूरत विरासत हैं।

बर्रा में गणेश उत्सव पर वर्षों पुरानी परंपरा को आगे बढ़ा जिले के बर्रा में गणेश उत्सव पर वर्षों पुरानी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए आदर्श नाट्य कला मंडल के नवयुवकों ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया। इस दौरान धार्मिक नाटक भक्त पूरनमल व रावण वध का भावपूर्ण मंचन किया। विधायक ने अलग-अलग नाटकों में दिखाई बहुमुखी प्रतिभा देर रात तक चले इन नाट्य आयोजनों में विधायक रजनीश सिंह ने अलग-अलग नाटकों में अपनी बहुमुखी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। नाटक ''भक्त पूरनमल'' में जहां पंजाब केसरी राजा शंखपति का दमदार किरदार निभाया, वहीं रावण वध के सुंदर मंचन में कवि की भूमिका का निर्वहन किया। पारंपरिक वेशभूषा में मंच पर उतरे विधायक का यह अलग अंदाज कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण रहा।