    Ladli Behna Yojana Kist Kab Aayegi: मध्य प्रदेश में आज से लाड़ली बहनों के बैंक अकाउंट में 1500 रुपये आएंगे। सीएम डॉ. मोहन यादव आज सिवनी में आयोजित कार्यक्रम में सिंगल क्लिक के जरिए 30वीं किस्त जारी करेंगे। प्रदेश की एक करोड़ 26 लाख लाड़ली बहनों के खातों में 1857 करोड़ रुपये भेजे जाएंगे। हाल ही में सरकार ने योजना में 250 रुपये बढ़ाने पर फैसला लिया था।

    By Sanjay Agrawal
    Edited By: Prashant Pandey
    Publish Date: Wed, 12 Nov 2025 11:45:12 AM (IST)
    Updated Date: Wed, 12 Nov 2025 11:50:07 AM (IST)
    मध्य प्रदेश में आज से लाड़ली बहनों के खाते में आएंगे 1500 रुपये, सीएम जारी करेंगे 30वीं किस्त
    Ladli Behna Yojana : लाड़ली बहनों के बैंक खाते में आज 1500 रुपये आएंगे।

    HighLights

    1. लाड़ली बहनों को अभी तक 1250 रुपये प्रतिमाह मिल रहे थे।
    2. सरकार ने नवंबर से इसमें 250 रुपये बढ़ाकर देने का निर्णय लिया।
    3. भाई दूज पर लाड़ली बहनों को अलग से दिए गए थे 250 रुपये।

    नईदुनिया प्रतिनिधि, सिवनी। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज सिवनी के पॉलीटेक्निक मैदान में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में प्रदेश की एक करोड़ 26 लाख लाड़ली बहनों के खातों में 30वीं किस्त के रूप में 1857 करोड़ रुपये भेजेंगे। इस बार लाड़ली बहनों को 1500 रुपये प्रतिमाह दिए जाएंगे। 250 रुपये की राशि बढ़ाने का निर्णय सरकार ने कैबिनेट बैठक में लिया था। अब तक लाड़ली बहनों को 1250 रुपये मिल रहे हैं।

    इस दौरान मुख्यमंत्री 560.75 करोड़ रुपये के 114 विकास कार्यों का लोकार्पण व भूमिपूजन करेंगे। मुख्यमंत्री दोपहर 1:15 बजे सिवनी पहुंचेंगे। वह वर्चुअल माध्यम से पेंच टाइगर रिजर्व के खवासा गेट पर कबाड़ से बनी दुनिया की सबसे बड़ी बाघ प्रतिमा का लोकार्पण भी करेंगे।


    दोपहर 3.20 बजे कटनी रवाना होंगे और झिंझरी में आयोजित दद्दाजी के प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में शामिल होंगे। दिल्ली की घटना के बाद पुलिस प्रशासन हाई अलर्ट में है। मुख्यमंत्री के कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर सुरक्षा के चाक-चौबंद इंतजाम किए गए हैं। अतिरिक्त बल भी तैनात किया गया है।

