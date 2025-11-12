मध्य प्रदेश में आज से लाड़ली बहनों के खाते में आएंगे 1500 रुपये, सीएम जारी करेंगे 30वीं किस्त

नईदुनिया प्रतिनिधि, सिवनी। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव आज सिवनी के पॉलीटेक्निक मैदान में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में प्रदेश की एक करोड़ 26 लाख लाड़ली बहनों के खातों में 30वीं किस्त के रूप में 1857 करोड़ रुपये भेजेंगे। इस बार लाड़ली बहनों को 1500 रुपये प्रतिमाह दिए जाएंगे। 250 रुपये की राशि बढ़ाने का निर्णय सरकार ने कैबिनेट बैठक में लिया था। अब तक लाड़ली बहनों को 1250 रुपये मिल रहे हैं।

इस दौरान मुख्यमंत्री 560.75 करोड़ रुपये के 114 विकास कार्यों का लोकार्पण व भूमिपूजन करेंगे। मुख्यमंत्री दोपहर 1:15 बजे सिवनी पहुंचेंगे। वह वर्चुअल माध्यम से पेंच टाइगर रिजर्व के खवासा गेट पर कबाड़ से बनी दुनिया की सबसे बड़ी बाघ प्रतिमा का लोकार्पण भी करेंगे।