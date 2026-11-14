सिवनी में बंदेली के पास संजय सरोवर की मुख्य नहर फूटी, 150 गांवों के किसानों पर सिंचाई संकट

नईदुनिया प्रतिनिधि, सिवनी। केवलारी क्षेत्र के ग्राम बंदेली के पास रात में अचानक नहर फूट गई। नहर में पानी छोड़े जाने के महज 24 घंटे के भीतर ही यह घटना हुई। 13 तारीख की रात नहर क्षतिग्रस्त हो गई विभाग द्वारा 10 तारीख को बांध से पानी छोड़ा गया था,जो 12 तारीख की सुबह किसानों के खेतों तक पहुंचा ही था कि 13 तारीख की रात नहर क्षतिग्रस्त हो गई। नहर फूटने के बाद मरम्मत के लिए भीमगढ़ बांध से सीधे पानी बंद करने के बजाय विभागीय अमले ने सुबह करीब 10:30 बजे भसूड़ा एक्वाडक्ट का गेट बंद कर नहर का पूरा पानी भसूड़ा नाले में गिराना शुरू कर दिया है।

पानी की बर्बादी से किसानों में आक्रोश पहले से ही कम बारिश की मार झेल रहे क्षेत्र में इस तरह सिंचाई का पानी की बर्बादी से किसानों में आक्रोश है। नहर टूटने से सुकवाह से लेकर छींदा व खैररांजी तक के करीब 100 से 150 गांवों के किसानों के सामने सिंचाई का गंभीर संकट खड़ा हो गया है।