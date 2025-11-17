Indore में चोर का आतंक... दो दिन में 50 से अधिक मोबाइल, 30 लैपटॉप और टैबलेट चोरी

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। भंवरकुआं थाना क्षेत्र में एक चोर ने आतंक मचा रखा है। दो दिन में 50 से अधिक मोबाइल, 30 लैपटॉप और टैबलेट चुराकर ले गया है। एक होस्टल का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें आरोपित सामान ले जाते हुए नजर आ रहा है। मामले में पुलिस की लापरवाही भी सामने आई है, शिकायत करने के बाद भी सिर्फ आवेदन लेकर फरियादियों को वापस लौटा दिया। विरोध करने पर रविवार को प्रकरण दर्ज किया है।
आरोपित उन मल्टी में जाता है, जहां विद्यार्थी रहते हैं और कोई सुरक्षाकर्मी नहीं है। इसके बाद दरवाजा खोलने का प्रयास करता है, जिस कमरे का दरवाजा खुला रहता है। उसमें प्रवेश करता है और सामान चुरा लेते हैं। उदित पुत्र इंद्रजीत निवासी विद्या नगर ने बताया कि रविवार को एक अज्ञात व्यक्ति हमारे कमरे में घुसा और कमरे से मोबाइल चुराकर ले गया। पड़ोस में रहने वाले प्रखर गौतम का लैपटॉप, काक्षित का मोबाइल और लैपटॉप चुरा ले गया। आरोपित सफेद रंग की शर्ट पहनकर आया था।
गोकुल विहार में रहने वाले अजय सिंह यादव ने बताया कि कमरे से मेरा और साथी वृषभ का मोबाइल चोरी हो गया है। एक दिन पहले अंबिकापुरी के होस्टल में चोरी हरू पुत्र वसना मेडा ने बताया कि शनिवार को अंबिकापुरी होस्टल के कमरे से मेरा व भाई का मोबाइल चोरी हो गया। हमने सीसीटीवी फुटेज देखे तो एक सफेद रंग की शर्ट पहने युवक होस्टल में आया था। पड़ोस में रहने वाले कृष्णपाल, रवि सुरैलिया, पुलकित यादव के भी मोबाइल चोरी हो गए।
साथ ही बताया कि 50 से अधिक मोबाइल चोरी हुए है। पुलिस ने गंभीरता से नहीं लिया, इसलिए अगले दिन भी चोरी आरोप लगाया कि शनिवार को मोबाइल चोरी की शिकायत हमने थाने पर की थी। वहां आवेदन लिया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की। हमने सीसीटीवी फुटेज देखने के लिए कहा तो बोला कि अपने हिसाब से ढूंढ लेंगे। इसके बाद अगले दिन दोबारा चोरी की वारदात हुई। यदि पुलिस गंभीरता से लेती तो उसे पकड़ सकती थी। सीसीटीवी कैमरे में नजर आ रहा है कि वह सामान्य विद्यार्थियों की तरह पूरे होस्टल में घूम रहा है, बिना डरे चोरी कर वहां से बाहर भी निकल रहा है।
भंवरकुआं थाना क्षेत्र के अंतर्गत होस्टलों में पहले भी कई बार चोरी की घटनाएं हो चुकी हैं। इन होस्टलों में कोई सुरक्षाकर्मी भी नहीं रहते हैं। जिसके कारण चोर आसानी से कमरे में प्रवेश कर जाते हैं। अधिकांश मामलों में अब तक पुलिस आरोपियों की तलाश नहीं कर पाई है।