Indore में चोर का आतंक... दो दिन में 50 से अधिक मोबाइल, 30 लैपटॉप और टैबलेट चोरी

नईदुनिया प्रतिनिधि, इंदौर। भंवरकुआं थाना क्षेत्र में एक चोर ने आतंक मचा रखा है। दो दिन में 50 से अधिक मोबाइल, 30 लैपटॉप और टैबलेट चुराकर ले गया है। एक होस्टल का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है, जिसमें आरोपित सामान ले जाते हुए नजर आ रहा है। मामले में पुलिस की लापरवाही भी सामने आई है, शिकायत करने के बाद भी सिर्फ आवेदन लेकर फरियादियों को वापस लौटा दिया। विरोध करने पर रविवार को प्रकरण दर्ज किया है।

विद्यार्थी को निशाना बनाता है चोर आरोपित उन मल्टी में जाता है, जहां विद्यार्थी रहते हैं और कोई सुरक्षाकर्मी नहीं है। इसके बाद दरवाजा खोलने का प्रयास करता है, जिस कमरे का दरवाजा खुला रहता है। उसमें प्रवेश करता है और सामान चुरा लेते हैं। उदित पुत्र इंद्रजीत निवासी विद्या नगर ने बताया कि रविवार को एक अज्ञात व्यक्ति हमारे कमरे में घुसा और कमरे से मोबाइल चुराकर ले गया। पड़ोस में रहने वाले प्रखर गौतम का लैपटॉप, काक्षित का मोबाइल और लैपटॉप चुरा ले गया। आरोपित सफेद रंग की शर्ट पहनकर आया था।