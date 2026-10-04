फोन पर बात करने पर बेटी की हत्या... सिवनी में सगी मां और मामा ने मुस्कान को मारा, करंट से जलाकर फेंका शव

नईदुनिया प्रतिनिधि, सिवनी। जिले के कुरई थाना अंतर्गत सतोषा गांव के खेत में मिले युवती के शव की गुत्थी को पुलिस ने सुलझा ली है। बरघाट एसडीओपी ललित गठरे के नेतृत्व में कुरई व बरघाट पुलिस के संयुक्त दल ने अंधी हत्या का पर्दाफाश कर जघन्य हत्याकांड में शामिल मृतिका की सगी मां सुनीता उइके व मामा अनिल धुर्वे को गिरफ्तार किया है।

प्रारंभिक जांच में हत्या का कारण मृतिका के मोबाइल पर किसी से बात करने को बताया जा रहा है। इसी विवाद के चलते आरोपित मामा और मां ने अपनी बेटी का जमीन पर पटककर गला दबाकर हत्या कर दी थी। बाद में पुलिस को गुमराह करने और हत्या को दुर्घटना का रूप देने आरोपितों ने लोहे की राड और तार की मदद से शव को करंट लगाया और मक्का के खेत में फेंक दिया था।

रिसार्ट कर्मचारी मुस्कान के रूप में हुई पहचान: CCTV और मुखबिर की मदद से खुली परतें

बरघाट एसडीओपी ललित गठरे ने बताया कि 30 सितंबर की सुबह सतोषा गांव के एक मक्का खेत में अज्ञात युवती का शव संदिग्ध अवस्था में पड़ा होने की सूचना कुरई पुलिस को मिली थी। मौके पर निरीक्षण में पाया कि मृतिका के शरीर पर चोटों के साथ करंट से झुलसने के निशान मौजूद हैं। पुलिस ने मर्ग कायम कर आसपास के गांवों व रिसार्ट्स के सीसीटीवी फुटेज खंगाले, कर्मचारियों से पूछताछ शुरू की। इसी बीच मुखबिर से सूचना मिली कि 28 सितंबर की शाम से आवरघनी के रामधाम (आलिव) रिसार्ट में काम करने वाली सतोसा निवासी मुस्कान पुत्र गुरूप्रसाद उइके (22) काम पर नहीं लौटी है। पुलिस ने जब परिजनों से संपर्क कर कपड़े और हुलिया दिखाया तो सुनीता उइके ने मृतिका की पहचान अपनी बड़ी बेटी मुस्कान उइके के रूप में की।

मोबाइल पर बात करने के विवाद में हत्या: करंट लगाकर दुर्घटना का रूप देने की कोशिश

जांच की कड़ियां जोड़ते हुए मृतिका की मां सुनीता उइके व मामा अनिल धुर्वे की भूमिका संदिग्ध लगने पर पुलिस ने संदेह के आधार पर दोनों को अभिरक्षा में लेकर पूछताछ की, तो उन्होंने अपना अपराध स्वीकार कर लिया। आरोपितों ने बताया कि 28 सितंबर की रात मुस्कान मोबाइल पर काफी देर तक किसी से बात कर रही थी। इसी बात को लेकर घर में विवाद हुआ, जिसके बाद आरोपितों ने गला दबाकर और जमीन पर पटककर उसकी हत्या कर दी। पुलिस को गुमराह करने और हत्या को दुर्घटना का रूप देने की नीयत से आरोपितों ने लोहे की राड और तार की मदद से शव को करंट लगाया और उसे मक्के के खेत में फेंक दिया। पुलिस ने कुरई थाना में दर्ज मर्ग प्रकरण में 103(1), 238(ए) और 3(5) बीएनएस की धारा बढ़ाते हुए दोनों आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया है।