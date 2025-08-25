'परिवार में चाहिए सुख-शांति तो ईसाई धर्म...', सिवनी में मतांतरण का नया मामला

नईदुनिया प्रतिनिधि, सिवनी। लखनादौन पुलिस ने समनापुर गांव में प्रलोभन देकर लोगों से ईसाई धर्म की प्रार्थना करवाने वाले व्यक्ति पर केस दर्ज किया है। एक महिला की शिकायत पर पहुंची पुलिस को आरोपित बहादुर सिंह अहिरवार के यहां से धार्मिक पुस्तकें व अन्य सामग्री मिली।
आरोपित समनापुर गांव में अपनी बहन के निवास पर प्रार्थना करा रहा था। पीड़िता का आरोप है कि आरोपी बीते एक-दो साल से मतांतरण के लिए प्रलोभन देकर लोगों को ऐसी प्रार्थना सभा में बुला रहा है। आरोपी कहता था कि मतांतरण के कई फायदे होंगे। परिवार में सुख शांति रहेगी।
शिकायत के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मध्यप्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम की धारा 3/5 के तहत प्रकरण दर्ज किया। लखनादौन थाना प्रभारी केपी धुर्वे ने बताया कि केकड़ा गांव निवासी आरोपित से पूछताछ की जा रही है। अब तक कितने लोगों को मतांतरण के लिए विवश किया है, पता लगाया जा रहा है।
