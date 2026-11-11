नईदुनिया प्रतिनिधि, सिवनी। कार्यालय कलेक्टर (पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण) से जारी सूचना अनुसार एमपीटास पोर्टल पर नवीनीकरण आवेदन करते समय विद्यार्थियों को जो तकनीकी समस्या आ रही थी, उसका पूर्णतः निराकरण कर दिया गया है। सुधार के बाद अब आवेदन प्रक्रिया शुरू पोर्टल पर तकनीकी सुधार के बाद अब आवेदन प्रक्रिया सुचारू रूप से चल रही है। ऐसे में पिछड़ा वर्ग के सभी पात्र विद्यार्थी बिना किसी परेशानी के एमपीटास पोर्टल पर शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए अपनी पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति के नवीनीकरण (रिन्यूअल) आवेदन की प्रक्रिया पूर्ण कर सकते हैं।

2026-27 के लिए नवीनीकरण आवेदन सभी पात्र पिछड़ा वर्ग विद्यार्थियों से अपील की है कि वे पोर्टल पर उपलब्ध इस सुविधा का समय रहते लाभ उठाएं। साथ ही शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए अपना नवीनीकरण आवेदन अनिवार्य रूप से करना सुनिश्चित करें। विदेश अध्ययन छात्रवृत्ति प्राप्त करने आवेदन करें ओबीसी छात्र सिवनी: पिछड़ा वर्ग विदेश अध्ययन छात्रवृत्ति योजना में पात्र अभ्यर्थियों से आवेदन आमंत्रित मांगे गए हैं। विदेश में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के इच्छुक पात्र अभ्यर्थी योजना के नियमों व निर्धारित प्रावधानों के तहत विभागीय पोर्टल पर आनलाइन आवेदन कर सकते हैं।