फिरोजपुर-सिवनी-पातालकोट सुपरफास्ट से यात्रा करने वालों के लिए राहत, इस माह से मिलेगी नई सुविधा

नईदुनिया प्रतिनिधि, सिवनी। नगर वासियों के लिए रेलवे से राहत की खबर आई है। फिरोजपुर-सिवनी-फिरोजपुर चलने वाली गाड़ी संख्या 20424/20423 पातालकोट सुपरफास्ट एक्सप्रेस में एसी क्लास के तीन कोच बढ़ाए जाएंगे। रेलवे से जारी आदेश 27 दिसंबर से लागू होगा उत्तर रेलवे द्वारा इस संबंध में निर्णय लेने पर दक्षिण पूर्व मध्य रेल ने आदेश जारी कर दिया है। रेलवे से जारी आदेश 27 दिसंबर से लागू होगा। ट्रेन में एसी कोच बढ़ाने की मांग हो रही थी इस साल के अंत में 27 दिसंबर को फिरोजपुर से सिवनी के लिए रवाना होने वाली 20424 पातालकोट सुपरफास्ट एक्सप्रेस बढ़े हुए एसी कोचों के साथ चलेगी। ट्रेन में एसी कोच बढ़ाने की मांग लगातार हो रही थी। रेलमंत्री से मुलाकात भी की गई थी पूर्व सांसद डाॅ. ढालसिंह बिसेन और वर्तमान में उत्तराखंड राज्यपाल ने गंभीरता से इसके लिए प्रयास किया था। इसको लेकर रेलमंत्री से मुलाकात भी की गई थी। उनके राज्यपाल नियुक्त होते ही रेलवे ने आनन-फानन में एसी कोचों की संख्या बढ़ाने का निर्णय लेकर इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है।

उत्तर रेलवे ने लिया कोच बढ़ाने का फैसला 22 अक्टूबर को उत्तर रेलवे ने कोच बढ़ाने का फैसला लेकर दक्षिण पूर्व मध्य रेल को मैसेज भेजा। मैसेज मिलते ही दक्षिण पूर्व मध्य रेल ने भी 23 अक्टूबर को आदेश जारी कर दिया। 20 कोचों के साथ चलेगी एक्सप्रेस फिरोजपुर-सिवनी-फिरोजपुर पातालकोट सुपरफास्ट एक्सप्रेस 20 कोचों से ही संचालित होगी। आगामी 27 दिसंबर से इस ट्रेन में सेकंड एसी क्लास का 1 कोच की जगह 2 कोच होंगे। इसी तरह थर्ड एसी के 2 कोच की जगह 4 कोच रहेंगे। यानि सेकंड एसी क्लास के 1 व थर्ड एसी क्लास के 2 कोच बढ़ा दिए गए हैं। इन 6 कोच के अलावा 6 स्लीपर क्लास के कोच व 4 कोच जनरल के लगाए जाएंगे।

सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के तहत लागू हुई व्यवस्था दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे (दपूमरे) के नागपुर मंडल द्वारा रेल यात्रियों की वित्तीय सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए 27 अक्टूबर से यात्री आरक्षण प्रणाली काउंटरों पर वैकल्पिक यात्रा बीमा योजना की शुरुआत हो गई है। अब आरक्षण काउंटरों पर भी लागू अब तक आनलाइन ई-टिकट बुकिंग तक सीमित इस सुविधा को 6 अक्टूबर सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुपालन में अब आरक्षण काउंटरों पर भी लागू कर दिया गया है। इसके लिए सेंटर फार रेलवे इन्फार्मेशन सिस्टम्स और आइआरसीटीसी के समन्वय से आवश्यक तकनीकी व्यवस्था और सिस्टम एकीकरण पूरा कर लिया गया है। नागपुर मंडल के वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक दिलीप सिंह ने बताया कि इस व्यवस्था से काउंटर से टिकट लेने वाले यात्रियों को भी यात्रा के दौरान सुरक्षा कवर चुनने का अवसर मिलेगा। यह सुविधा पूरी तरह से स्वैच्छिक व वैकल्पिक होगी। जिसे यात्री की सहमति के बाद ही लागू किया जाएगा। निर्धारित प्रीमियम का भुगतान ऑनलाइन करना होगा