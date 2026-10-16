नईदुनिया प्रतिनिधि, सिवनी। भारत सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय की एडिप योजना के अंतर्गत जिले के दिव्यांगजनों को निश्‍शुल्क सहायक उपकरण, कैलिपर्स एवं कृत्रिम अंग उपलब्ध कराने के लिए 26 से 31 अक्टूबर तक मूल्यांकन, परीक्षण शिविरों का आयोजन किया जा रहा है।

सहायक उपकरणों के लिए चिन्हित किया जाएगा भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम (एलिम्को) जबलपुर से आयोजित इन शिविरों में पात्र दिव्यांगजनों का परीक्षण कर उन्हें मोटराइज्ड ट्राइसाइकिल, व्हीलचेयर, बैसाखी, श्रवण यंत्र, बौद्धिक दिव्यांगता किट, ब्रेल मोबाइल सहित अन्य सहायक उपकरणों के लिए चिन्हित किया जाएगा। शुरुआत 26 अक्टूबर को जनपद पंचायत घंसौर से होगी निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार सभी शिविर प्रातः 11 बजे से शाम 5 बजे तक आयोजित होंगे। शिविरों की शुरुआत 26 अक्टूबर को जनपद पंचायत घंसौर से होगी, जिसमें धनौरा के दिव्यांगजन भी शामिल होंगे। जनपद पंचायतों के सीईओ को नोडल अधिकारी बनाया 27 अक्टूबर को जनपद पंचायत बरघाट, 28 अक्टूबर को लखनादौन (छपारा सहित), 29 अक्टूबर को केवलारी और 30 अक्टूबर को कुरई में शिविर लगाए जाएंगे। अंतिम शिविर 31 अक्टूबर को जनपद पंचायत सिवनी में आयोजित होगा, जिसमें नगर पालिका सिवनी सहित अन्य निकायों के शेष पात्र हितग्राही भी परीक्षण करा सकेंगे। अधिकाधिक लोगों को लाभान्वित करने के लिए संबंधित जनपद पंचायतों के सीईओ को नोडल अधिकारी बनाया गया है।