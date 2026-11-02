सिवनी में शराब के नशे में छात्र को पीटा, थूकने पर आग बबूला हॉस्टल अधीक्षक सस्पेंड

नईदुनिया प्रतिनिधि‍, सिवनी। जिला मुख्यालय से करीब 150 किलोमीटर दूर घंसौर विकासखंड के शासकीय सीनियर बालक छात्रावास शिकारा से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। कलेक्टर के निर्देश पर सख्त कार्रवाई छात्रावास में कक्षा 11वीं के एक छात्र के साथ शराब के नशे में धुत अधीक्षक द्वारा मारपीट किए जाने के प्रकरण में जांच प्रतिवेदन के आधार पर कलेक्टर के निर्देश पर सख्त कार्रवाई करते हुए अधीक्षक अभिषेक नाग को निलंबित कर दिया गया है।

कलेक्टर के निर्देशानुसार कराई गई थी जांच प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए जांच कलेक्टर अंजू अरुण कुमार के निर्देशानुसार कराई गई थी। जांच प्रतिवेदन में छात्र के साथ मारपीट किए जाने की पुष्टि होने के बाद कलेक्टर द्वारा संबंधित अधीक्षक के विरुद्ध निलंबन के निर्देश दिए।

जिला मुख्यालय में छात्रावास दिवस मना रहा था निर्देश के अनुपालन में सहायक आयुक्त, जनजातीय कार्य विभाग, सिवनी द्वारा यह कार्रवाई की गई। यह घटना ऐसे समय सामने आई है, जब 1 नवंबर को जनजातीय कार्य विभाग ने जिला मुख्यालय में छात्रावास दिवस मना रहा था। अमानवीय तरीके से मारपीट की घटना सामने आई मुख्यालय में आयोजित कार्यक्रम में सिवनी मंडला सांसद फगन सिंह कुलस्ते मौजूद थे। जबकि उनके लोकसभा क्षेत्र के आदिवासी बाहुल्य घंसौर के शिकारा छात्रावास में एक छात्रा से अमानवीय तरीके से मारपीट की घटना सामने आई है। मामूली बात पर की गई बर्बर पिटाई 31 अक्टूबर की रात छात्रावास में सफाई का काम चल रहा था। इसी दौरान थूकने जैसी मामूली बात को लेकर अधीक्षक आग बबूला हो गया। गुस्से में आकर उसने 11वीं के छात्र को पकड़ लिया और एक मोटे प्लास्टिक के पाइप से उसकी बेरहमी से पिटाई कर दी। छात्र हाथ जोड़कर लगातार माफी मांगता रहा छात्र हाथ जोड़कर लगातार माफी मांगता रहा और रहम की गुहार लगाता रहा, लेकिन नशे में चूर अधीक्षक का दिल नहीं पसीजा। इस अमानवीय घटना के बाद छात्र के शरीर पर पिटाई के गंभीर निशान पाए गए हैं और छात्रावास के अन्य छात्रों में भी भारी दहशत का माहौल है।