सिवनी में जश्न का माहौल! एमपी के पूर्व सांसद व पूर्व मंत्री डॉ. ढाल सिंह बिसेन बनाए गए उत्तराखंड के राज्यपाल

नईदुनिया प्रतिनिधि, सिवनी। जिले के डॉ. ढाल सिंह बिसेन को उत्तराखंड का राज्यपाल नियुक्त किए जाने की खबर सामने आई है। राष्ट्रपति द्वारा छह राज्यों में नए राज्यपालों की नियुक्ति की गई है।

छह राज्यों में नए राज्यपाल नियुक्त

राष्ट्रपति ने छह राज्यों में राज्यपालों की नई नियुक्तियां की हैं। नियुक्त किए गए नामों में एक महिला भी शामिल हैं।

डॉ. ढाल सिंह बिसेन को उत्तराखंड, ओम प्रकाश माथुर को केरल, राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर को तमिलनाडु, डॉ. सुधा यादव को कर्नाटक, बृज मोहन राम को ओडिशा और दुष्यंत गौतम सिक्किम में नियुक्‍त किए गए हैं।

संवैधानिक प्रक्रिया के तहत राज्यपाल की नियुक्ति

डॉ. ढाल सिंह बिसेन की उत्तराखंड के राज्यपाल के रूप में नियुक्ति की खबर सिवनी और मध्य प्रदेश के लिए महत्वपूर्ण है। इससे जिले का नाम राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा में आया है। राज्यपाल की नियुक्ति संवैधानिक प्रक्रिया के तहत राष्ट्रपति द्वारा की जाती है।