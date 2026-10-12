सिवनी में जश्न का माहौल! एमपी के पूर्व सांसद व पूर्व मंत्री डॉ. ढाल सिंह बिसेन बनाए गए उत्तराखंड के राज्यपाल

नईदुनिया प्रतिनिधि, सिवनी। जिले के डॉ. ढाल सिंह बिसेन को उत्तराखंड का राज्यपाल नियुक्त किए जाने की खबर सामने आई है। राष्ट्रपति द्वारा छह राज्यों में नए राज्यपालों की नियुक्ति की गई है।
राष्ट्रपति ने छह राज्यों में राज्यपालों की नई नियुक्तियां की हैं। नियुक्त किए गए नामों में एक महिला भी शामिल हैं।
डॉ. ढाल सिंह बिसेन को उत्तराखंड, ओम प्रकाश माथुर को केरल, राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर को तमिलनाडु, डॉ. सुधा यादव को कर्नाटक, बृज मोहन राम को ओडिशा और दुष्यंत गौतम सिक्किम में नियुक्त किए गए हैं।
डॉ. ढाल सिंह बिसेन की उत्तराखंड के राज्यपाल के रूप में नियुक्ति की खबर सिवनी और मध्य प्रदेश के लिए महत्वपूर्ण है। इससे जिले का नाम राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा में आया है। राज्यपाल की नियुक्ति संवैधानिक प्रक्रिया के तहत राष्ट्रपति द्वारा की जाती है।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने 12 अक्टूबर 2026 को मध्य प्रदेश के वरिष्ठ भाजपा नेता और पूर्व सांसद डॉ. ढाल सिंह बिसेन को उत्तराखंड का नया राज्यपाल नियुक्त किया है।
विधायक और मंत्री वे सिवनी जिले की बरघाट विधानसभा सीट से कई बार (1990, 1993, 1998, और 2003) विधायक चुने गए। वे मध्य प्रदेश की तत्कालीन उमा भारती सरकार और बाबूलाल गौर सरकार में कैबिनेट मंत्री भी रहे हैं।
उन्होंने 2019 के आम चुनावों में बालाघाट-सिवनी लोकसभा क्षेत्र से जीत हासिल की और सांसद बने। वे मध्य प्रदेश के चौथे राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष (2011 से 2013) भी रह चुके हैं।
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