नईदुनिया प्रतिनिधि, सिवनी। जिले के कुरई विकासखंड के शासकीय प्राथमिक स्कूल अर्जुनी से कक्षा दूसरी के छात्र की अमानवीयता से पिटाई का वीडियो इंटरनेट मीडिया में बहुप्रसारित हो रहा है। जिला प्रशासन व जनजातीय कार्य विभाग ने 28 अगस्त को वीडियो सामने आते ही एक घंटे में तीन सदस्यीय दल से प्रकरण में जांच कराकर मासूम विद्यार्थी की अमानवीयता से पिटाई करने वाले प्रधानपाठक व प्राथमिक शिक्षक महेश चौधरी को निलंबित कर दिया है। इंटरनेट मीडिया में प्रसारित वीडियो 26 अगस्त का बताया गया है।
जांच में स्कूल पहुंचे अधिकारियों को उपस्थित विद्यार्थियों व पालकों ने बताया कि शिक्षक महेश चौधरी द्वारा स्कूल में अध्ययनरत विद्यार्थियों को प्रतिदिन इसी तरह अमानवीयता से मारते व डराते धमकाते हैं, जिससे सभी छात्र भयभीत होकर स्कूल आते हैं। प्रसारित वीडियो में दूसरी कक्षा में अध्ययनरत छात्र को सजा देते हुए शिक्षक जमीन में छड़ी (लकड़ी) टिकाकर उसका दूसरा हिस्सा छात्र की रीढ़ की हड्डी में फंसाकर पीठ के बल गला दबाकर खड़ा करते दिखाई दे रहे हैं।
अध्ययनरत छात्राओं ने जांच दल को बताया कि शिक्षक महेश चौधरी द्वारा बीते कई दिनों से पीड़ित छात्र की इसी तरह पिटाई की जा रही है। पालकों का कहना है कि शिक्षक की इस अमानवीयता से विद्यार्थी की नाजुक रीढ़ की हड्डी को नुकसान होने से वह दिव्यांग भी हो सकता था। छड़ी के बल खड़ा करने से छात्र की पीठ पर छड़ी का गहरा निशान तक बन गया है।
जिला पंचायत के उपाध्यक्ष राकेश सनोड़िया छात्र को लेकर 28 अगस्त को स्कूल पहुंचे और शिक्षक के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग रखी। जनजातीय कार्य विभाग के सहायक आयुक्त अमर सिंह उइके ने बताया कि कुरई के शासकीय प्राथमिक शाला अर्जुनी के प्राथमिक शिक्षक महेश चौधरी को विद्यालयीन छात्र की अमानवीय तरीके से पिटाई करने संबंधी जांच प्रतिवेदन में शिक्षक का आचरण दोषपूर्ण पाए जाने पर शिक्षक को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।
निलंबन शिक्षक को कार्यालय विकासखंड अधिकारी घंसौर संलग्न किया गया है। शिक्षक की अमानवीयता से पालकों में आक्रोश शासकीय प्राथमिक शाला अर्जुनी में छात्र की पिटाई का वीडियो इंटरनेट मीडिया में 28 अगस्त को सामने आने के बाद में टुरिया जनशिक्षा केंद्र के जनशिक्षक डीएल उइके, टुरिया शासकीय हायर सेकंडरी स्कूल प्राचार्य ओमप्रकाश तुमराम व कुरई प्रभारी मंडल संयोजक हीरामणि दीक्षित से जांच कराई गई।
जांच प्रतिवेदन में प्राथमिक शिक्षक महेश चौधरी द्वारा अध्ययनरत छात्र रवि पुत्र रामराज भलावी के साथ अमानवीय तरीके से मारपीट करना पाया गया। इस घटना से अभिभावकों व ग्रामीणों में आक्रोश है। लोगों का कहना है कि स्कूल में बच्चों का भविष्य संवारने की जगह उन्हें भयभीत करना बेहद चिंताजनक है।