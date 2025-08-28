नईदुनिया प्रतिनिधि, सिवनी। जिले के कुरई विकासखंड के शासकीय प्राथमिक स्कूल अर्जुनी से कक्षा दूसरी के छात्र की अमानवीयता से पिटाई का वीडियो इंटरनेट मीडिया में बहुप्रसारित हो रहा है। जिला प्रशासन व जनजातीय कार्य विभाग ने 28 अगस्त को वीडियो सामने आते ही एक घंटे में तीन सदस्यीय दल से प्रकरण में जांच कराकर मासूम विद्यार्थी की अमानवीयता से पिटाई करने वाले प्रधानपाठक व प्राथमिक शिक्षक महेश चौधरी को निलंबित कर दिया है। इंटरनेट मीडिया में प्रसारित वीडियो 26 अगस्त का बताया गया है।

हर किसी ऐसा सितम झेलते हैं छात्र जांच में स्कूल पहुंचे अधिकारियों को उपस्थित विद्यार्थियों व पालकों ने बताया कि शिक्षक महेश चौधरी द्वारा स्कूल में अध्ययनरत विद्यार्थियों को प्रतिदिन इसी तरह अमानवीयता से मारते व डराते धमकाते हैं, जिससे सभी छात्र भयभीत होकर स्कूल आते हैं। प्रसारित वीडियो में दूसरी कक्षा में अध्ययनरत छात्र को सजा देते हुए शिक्षक जमीन में छड़ी (लकड़ी) टिकाकर उसका दूसरा हिस्सा छात्र की रीढ़ की हड्डी में फंसाकर पीठ के बल गला दबाकर खड़ा करते दिखाई दे रहे हैं।