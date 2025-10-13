मेरी खबरें
    बढ़ते नशे पर एमपी के पूर्व शिवराज चिंतित, बोले- शराब और पाउडर से बिगड़ रहा युवाओं का भविष्य

    मानसिक रोगियों के लिए बने अपना घर आश्रम का दूसरा वार्षिक उत्सव कार्यक्रम रविवार को विठ्ठल नगर स्थित आश्रम परिसर में हुआ। इसमें मुख्य अतिथि के रूप में केंद्रीय कृषि मंत्री व क्षेत्रीय सांसद शिवराज सिंह चौहान उपस्थित थे। शिवराज सिंह और उनकी पत्नी साधना सिंह ने यहां रह रहे मानसिक रोगी प्रभुजनों को अपने हाथों से भोजन परोसा।

    By Digital Desk
    Edited By: Akash Pandey
    Publish Date: Mon, 13 Oct 2025 03:35:13 AM (IST)
    Updated Date: Mon, 13 Oct 2025 03:52:12 AM (IST)
    बढ़ते नशे पर एमपी के पूर्व शिवराज चिंतित, बोले- शराब और पाउडर से बिगड़ रहा युवाओं का भविष्य
    गंजबासौदा में बढ़ते नशे पर एमपी के पूर्व शिवराज चिंतित(फाइल फोटो)

    नईदुनिया प्रतिनिधि, विदिशा। मानसिक रोगियों के लिए बने अपना घर आश्रम का दूसरा वार्षिक उत्सव कार्यक्रम रविवार को विठ्ठल नगर स्थित आश्रम परिसर में हुआ। इसमें मुख्य अतिथि के रूप में केंद्रीय कृषि मंत्री व क्षेत्रीय सांसद शिवराज सिंह चौहान उपस्थित थे।

    शिवराज सिंह और उनकी पत्नी साधना सिंह ने यहां रह रहे मानसिक रोगी प्रभुजनों को अपने हाथों से भोजन परोसा। शिवराज सिंह ने मंच पर अपना सम्मान नहीं करवाया बल्कि उन्होंने स्वयं विदिशा व गंजबासौदा के वरिष्ठ समाजसेवियों का मंच पर सम्मान भी किया।


    बढ़ते नशे पर चिंता

    अपने संबोधन में शिवराज ने युवा पीढ़ी में बढ़ रही नशे की लत पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि कई बच्चे गंजबासौदा में सफेद पाउडर का नशा कर रहे हैं और कई युवा शराब पीकर अपना लिवर खराब कर रहे हैं। उनके पास बीमार बच्चों के कई माता-पिता मदद के लिए आते हैं, जिससे वह चिंता में हैं। शिवराज ने कहा कि ये काम अकेले सरकार नहीं कर सकती, इसके लिए समाज को भी आगे आकर काम करना होगा।

    कार्यक्रम में विधायक मुकेश टंडन, विधायक हरिसिंह सप्रे, समाजसेवी विठ्ठल दास डांगरा, डॉ. शल्या आनंद, अतुल शाह, जीके माहेश्वरी, राजस्थान से आए बीएम भारद्वाज सहित विदिशा के कई लोग मौजूद थे।

    धान के किसानों से मिले शिवराज

    केंद्रीय कृषि मंत्री चौहान ग्राम बामनखेड़ा में आयोजित धान कृषकों से संवाद कार्यक्रम में पहुंचे। यहां उन्होंने कहा कि खेती का पैटर्न बदलकर कैसे लाभ में परिवर्तित करें, इसके लिए अच्छे खाद, बीज के साथ-साथ उन्नत तकनीकी जरूरी है। उन्होंने किसानों से आह्वान किया कि मिट्टी परीक्षण जरूर कराएं ताकि अनावश्यक खाद से खेती की जमीन को बचाया जा सके।

