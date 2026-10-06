नईदुनिया प्रतिनिधि, सिवनी। जिले के कुरई थाना अंतर्गत मोहगांव सड़क गांव के सूने मकान में हुई लाखों रुपये की चोरी के मामले का पुलिस ने पर्दाफाश कर दिया है। गिरोह के दो आरोपियों को गिरफ्तार किया एसपी कृष्ण लालचंदानी के निर्देशन, एएसपी दीपक मिश्रा व बरघाट एसडीओपी ललित गठरे के मार्गदर्शन में हुई कार्रवाई में कुरई पुलिस ने महाराष्ट्र के अंतर्राज्यीय चोर गिरोह के दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। रिपोर्ट कुरई पुलिस थाना में दर्ज कराई थी बरघाट एसडीओपी ललित गठरे ने बताया कि 25 सितंबर को ग्राम मोहगांव सड़क निवासी राहुल पुत्र सालिकराम राय ने घर में चोरी होने की रिपोर्ट कुरई पुलिस थाना में दर्ज कराई थी। परिवार सहित गणेश जी के भंडारे में गया था शिकायत में बताया कि 24 सितंबर की शाम जब वह परिवार सहित गणेश जी के भंडारे में गया था, तब रात करीब 8:35 बजे लौटने पर देखा कि अज्ञात चोरों ने उनके घर के पीछे के दरवाजे और गोदरेज की अलमारी का ताला तोड़कर सोने-चांदी के जेवरात व नकदी पार कर दी है।

जेवरात बेचने बालाघाट की ओर जा रहे हैं इस पर पुलिस ने धारा 331(4), 305(ए) बीएनएस के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना शुरू की। टीम ने तकनीकी साक्ष्यों व मुखबिर तंत्र की मदद ली। 4 अक्टूबर को मुखबिर से पुलिस को सूचना मिली कि संदिग्ध काले रंग की एक्टिवा (एमएच 40 डीए 5877) से चोरी में संलिप्त लोग जेवरात बेचने बालाघाट की ओर जा रहे हैं।

नाकाबंदी कर पुलिस ने आरोपियों को पकड़ा रिड्डी के पास नाकाबंदी कर पुलिस ने वाहन सवार दो लोगों को पकड़ा। पूछताछ में उन्होंने चोरी की वारदात करना स्वीकार कर लिया। गिरफ्तार आरोपितों में हितेश उर्फ कालिया पुत्र राजेन्द्र मेश्राम (32) न्यू खलासी लाइन कामठी नागपुर और बादल पुत्र संजय संतापे (27) शिवनगर रामगढ़ कामठी नागपुर (महाराष्ट्र) निवासी के रूप में हुई है। नकदी बरामद कर उन्हें न्यायालय में पेश किया दोनों शातिर अंतर्राज्यीय अपराधी हैं और इनके खिलाफ नागपुर के विभिन्न थानों में चोरी और मारपीट के कई मामले पहले से दर्ज हैं। पुलिस ने आरोपितों के कब्जे से 11 लाख 70 हजार रुपये कीमत के सोने-चांदी के जेवरात और नकदी बरामद कर उन्हें न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया है।