नईदुनिया प्रतिनिधि, सिवनी। जिले के कुरई थाना अंतर्गत मोहगांव सड़क गांव के सूने मकान में हुई लाखों रुपये की चोरी के मामले का पुलिस ने पर्दाफाश कर दिया है।
एसपी कृष्ण लालचंदानी के निर्देशन, एएसपी दीपक मिश्रा व बरघाट एसडीओपी ललित गठरे के मार्गदर्शन में हुई कार्रवाई में कुरई पुलिस ने महाराष्ट्र के अंतर्राज्यीय चोर गिरोह के दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है।
बरघाट एसडीओपी ललित गठरे ने बताया कि 25 सितंबर को ग्राम मोहगांव सड़क निवासी राहुल पुत्र सालिकराम राय ने घर में चोरी होने की रिपोर्ट कुरई पुलिस थाना में दर्ज कराई थी।
शिकायत में बताया कि 24 सितंबर की शाम जब वह परिवार सहित गणेश जी के भंडारे में गया था, तब रात करीब 8:35 बजे लौटने पर देखा कि अज्ञात चोरों ने उनके घर के पीछे के दरवाजे और गोदरेज की अलमारी का ताला तोड़कर सोने-चांदी के जेवरात व नकदी पार कर दी है।
इस पर पुलिस ने धारा 331(4), 305(ए) बीएनएस के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना शुरू की। टीम ने तकनीकी साक्ष्यों व मुखबिर तंत्र की मदद ली। 4 अक्टूबर को मुखबिर से पुलिस को सूचना मिली कि संदिग्ध काले रंग की एक्टिवा (एमएच 40 डीए 5877) से चोरी में संलिप्त लोग जेवरात बेचने बालाघाट की ओर जा रहे हैं।
रिड्डी के पास नाकाबंदी कर पुलिस ने वाहन सवार दो लोगों को पकड़ा। पूछताछ में उन्होंने चोरी की वारदात करना स्वीकार कर लिया। गिरफ्तार आरोपितों में हितेश उर्फ कालिया पुत्र राजेन्द्र मेश्राम (32) न्यू खलासी लाइन कामठी नागपुर और बादल पुत्र संजय संतापे (27) शिवनगर रामगढ़ कामठी नागपुर (महाराष्ट्र) निवासी के रूप में हुई है।
दोनों शातिर अंतर्राज्यीय अपराधी हैं और इनके खिलाफ नागपुर के विभिन्न थानों में चोरी और मारपीट के कई मामले पहले से दर्ज हैं। पुलिस ने आरोपितों के कब्जे से 11 लाख 70 हजार रुपये कीमत के सोने-चांदी के जेवरात और नकदी बरामद कर उन्हें न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया है।
चोरी का राजफाश करने में कुरई थाना प्रभारी निरीक्षक कृपाल शाह तेकाम, फिंगर प्रिंट प्रभारी उपनिरीक्षक रितु उइके, सउनि जयराम ठाकुर, प्रधान आरक्षक विनय मसराम, चंचलेश नरवरे, राजेश माथरे, आरक्षक अविनाश पांडे, ओमकार परतेती, सतीश युवनाती, यशपाल उइके, प्रकाश उइके, अरुण कवरेती और महिला आरक्षक आंचल ठाकरे शामिल रहे।
कोतवाली पुलिस ने वाहन चाेर गिरोह का राजफाश किया है। जिले में चोरी की घटनाओं पर अंकुश लगाने एसपी कृष्ण लालचंदानी के निर्देशन, एएसपी दीपक मिश्रा व सीएसपी चंचलेश मरकाम के मार्गदर्शन में अभियान चलाया जा रहा है।
आरोपियों के कब्जे से पुलिस ने चार दोपहिया वाहन बरामद किए गए हैं। चोर गिरोह को पकड़ने और वाहनों को जब्त करने की कार्रवाई में थाना प्रभारी कोतवाली निरीक्षक सतीश तिवारी के नेतृत्व में प्रधान आरक्षक प्रदीप चौधरी, सुधीर डहेरिया, संतोष साहू, मुकेश गोडाने, आरक्षक दिलीप उइके, विजेंद्र उइके, मिथलेश उइके व सैनिक मोहम्मद वकील शालिम रहे।
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