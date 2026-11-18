नईदुनिया प्रतिनिधि, सिवनी। बाबरिया रोड स्थित होटल सिद्धार्थ में ठहरे बालिग युवक-युवतियों को बैग में गांजा रखकर झूठे मामले में फंसाने की धमकी देने का कथित सीसीटीवी फुटेज सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है।

अवैध वसूली करने का गंभीर आरोप

जांच के नाम पर पुलिस अधिकारियों पर अवैध वसूली करने का गंभीर आरोप होटल संचालक और होटल के मालिक ने लगाया है। इंटरनेट मीडिया में वायरल वीडियो 13 नवंबर शाम का बताया जा रहा है।

पुलिसकर्मी होटल के अंदर दिखाई दे रहे हैं

वीडियो में एएएसपी दीपक मिश्रा, एसडीओपी चंचलेश मरकाम, कोतवाली टीआई सतीश तिवारी सहित अन्य पुलिसकर्मी होटल के अंदर दिखाई दे रहे हैं।

हर माह 25-25 हजार रुपये मांगने की बात कही

होटल संचालक संजय सनोडिया ने कोतवाली टीआई सतीश तिवारी, एसडीओपी चंचलेश मरकाम और ट्रैफिक निरीक्षक विजय तिवारी पर हर माह 25-25 हजार रुपये मांगने तथा टीआई व एसडीओपी को 10-10 हजार रुपये पूर्व में देने का गंभीर आरोप लगाया है।