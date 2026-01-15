मेरी खबरें
नईदुनिया ट्रेंडिंग

अपना राज्य चुनें

Top Cities
States
    Move to Naidunia APP

    Trending

    मध्य प्रदेश के सिवनी में जेल से भागे तीन कैदी, घर पहुंचे तो परिवार वाले वापस जेल में छोड़ गए

    सिवनी जिला जेल से पाक्सो एक्ट के तीन विचाराधीन कैदी 20 फीट ऊंची दीवार फांदकर फरार हो गए। सुरक्षा कर्मियों को भनक तक नहीं लगी। बाद में परिजनों ने तीनों ...और पढ़ें

    By Digital DeskEdited By: Anurag Mishra
    Publish Date: Thu, 15 Jan 2026 12:02:38 PM (IST)Updated Date: Thu, 15 Jan 2026 12:17:41 PM (IST)
    मध्य प्रदेश के सिवनी में जेल से भागे तीन कैदी, घर पहुंचे तो परिवार वाले वापस जेल में छोड़ गए
    सिवनी में जेल प्रशासन की बड़ी लापरवाही सामने आई। (फोटो- नईदुनिया प्रतिनिधि)

    HighLights

    1. सिवनी जिला जेल से तीन विचाराधीन कैदी फरार।
    2. 20 फीट ऊंची दीवार फांदकर सुरक्षा घेरे से निकले।
    3. सीसीटीवी में कैद, फिर भी सुरक्षा कर्मी अनजान रहे।

    सिवनी, नईदुनिया प्रतिनिधि। मध्यप्रदेश के सिवनी में जेल प्रशासन की बड़ी लापरवाही सामने आई है। जिला जेल में बंद तीन विचाराधीन कैदियों के बुधवार शाम 20 फीट ऊंची दीवार बांधकर फरार होने के बाद जेल प्रशासन ने डूंडासिवनी थाने में मामले की एफआईआर दर्ज कराई है। विचार अधीन कैदियों के फरार होने से हड़कंप मच गया। हालांकि फरार कैदियों को परिजनों ने गुरुवार सुबह वापस जेल प्रशासन के सुपुर्द कर दिया है।

    दरअसल जिला जेल में पाक्सो एक्ट के तीन विचाराधीन कैदी बंद थे। तीनों कैदी मौका देखकर जेल से फरार हो गए। फरार कैदियों में दो कैदी लखनवाड़ा थाना क्षेत्र के निवासी है, जबकि एक कैदी गोंदिया जिले का बताया जा रहा है। घटना के बाद जेल प्रशासन में हड़कंप मच गया है।


    फरार कैदियों की पहचान अंकित पुत्र श्रीवाल लखनवाड़ा, विशाल पुत्र ब्रहमानंद लखनवाड़ा तथा विशाल पुत्र चिंदीलाल गोंदिया निवासी के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि तीनों आरोपितों ने जेल परिसर की सुरक्षा के लिए बनी लगभग 20 फीट ऊंची दीवार को एक दूसरे का सहारा लेकर फांद कर पार कर सुरक्षा घेरे से बाहर निकलकर बुधवार शाम लगभग 6 बजे फरार हो गए। जेल में लगे सीसीटीवी कैमरे में भी पूरा घटनाक्रम कैद होने की बात सामने आई है।

    हैरानी की बात यह है कि इतनी बड़ी घटना के दौरान जेल में तैनात सुरक्षा कर्मियों को कोई भनक तक नहीं लगी। गिनती के दौरान तीन कैदियों की अनुपस्थिति मिलने पर पूरे जेल परिसर में अफरा-तफरी मच गई और तत्काल उच्च अधिकारियों को इसकी सूचना दी गई।

    मामले की गंभीरता को देखते हुए जेल प्रशासन ने डुंडासिवनी थाने में एफआईआर दर्ज कराई। सूत्रों के अनुसार जेल प्रशासन ने फरार आरोपितों के परिजनों से संपर्क किया और उन्हें समझाइश दी गई। बताया जाता है कि प्रशासन की बात मानते हुए परिजनों ने खुद आरोपितों को खोजकर जेल में लाकर छोड़ दिया।

    परिजनों ने गुरुवार सुबह आरोपितों को वापस जेल पहुंचा दिया, इसके बाद तीनों को पुनः जेल में दाखिल किया गया। हालांकि इस घटनाक्रम ने जेल की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। फिलहाल तीनों आरोपित वापस जेल में हैं, लेकिन यह घटना सिवनी जेल की व्यवस्थाओं की पोल खोलने के लिए काफी है। सूत्रों के अनुसार जेल प्रशासन ने इस घटना के लिए लापरवाह कर्मचारियों पर कार्रवाई करने में जुट गया है।

    आरक्षक बोला- साहब व्यस्त हैं, आज बात नहीं कर पाएंगे

    घटना के संबंध में जानकारी लेने के लिए सिवनी जेल अधीक्षक अजय सिंह वर्मा से संपर्क किया गया तो उनका पर्सनल मोबाइल एक आरक्षक मैं रिसीव करते हुए कहा कि साहब व्यस्त थे आज बात नहीं कर पाएंगे। जेल प्रशासन पूरे मामले में खुद को बचाता दिख रहा है। वहीं ढूंढो सिवनी थाना प्रभारी चैन सिंह उईके ने बताया कि जेल अधीक्षक ने तीन कैदियों के फरार होने की प्राथमिक की बुधवार शाम थाने में दर्ज कराई थी। सहजनों द्वारा फरार कैदियों को वापस जेल प्रशासन को सौंपने की जानकारी मिली है। पुलिस इस मामले में विस्तृत जांच कर रही है

    pixelcheck
    This website uses cookie or similar technologies, to enhance your browsing experience and provide personalised recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.