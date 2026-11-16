सिवनी में बाघ का ग्रामीण पर हमला, जंगल में 500 मीटर अंदर तक घसीटकर ले गया शव; क्षत-विक्षत अवस्था में मिला

नईदुनिया प्रतिनिधि, सिवनी। पेंच-कान्हा कॉरिडोर से लगे जिले के कुरई वन परिक्षेत्र के खंडासा जंगल में मवेशी चराने गए एक व्यक्ति की बाघ के हमले में मौत हो गई है। 15 नवंबर की शाम से लापता खंडासा निवासी योगेश देशमुख (49) का शव 16 नवंबर सोमवार सुबह वन अमले को सर्चिंग के दौरान घटनास्थल से 500 मीटर दूर क्षत-विक्षत हालत में मिला है।

जानकारी के अनुसार, अन्य दो लोगों के साथ योगेश रविवार को मवेशी चराने कक्ष क्रमांक पीएफ-359 के जंगल गया था। जंगल गए अन्य लोग रविवार को शाम लगभग 5 बजे अंधेरा होने पर वापस गांव लौट आए, लेकिन योगेश मवेशियों के लिए पत्ती और चारा काटने की बात कहकर जंगल में ही रुक गया।